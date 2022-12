"Concerti per l’avvento 2022", Andrea Paglia alla chiesa di Sant'Antonio Abate

Domenica 11 dicembre 2022, ore 17 - Chiesa di Sant'Antonio Abate, Collegio Don Mazza

La organista Andrea Paglia sarà ospite del terzo appuntamento della rassegna Concerti per l’Avvento 22, domenica 11 dicembre, alle ore 17. In programma musiche di Buxtehude, Bach e Ritter. Il programma include anche Logos un brano del compositore italiano A. Colasurdo, espressamente commissionato dagli Amici della Musica di Padova. La organista

Andrea Paglia, dopo il diploma conseguito presso il Conservatorio di Verona, sua città natale, ha continuato gli studi a Friburgo e a Zurigo. Ha partecipato con successo a diversi concorsi organistici internazionali e dall’aprile 2017 lavora come Kirchenmusikerin della Chiesa riformata di Zurigo-Witikon e dal 2020 é direttorice artistica dell’associazione musicale Witiker Konzerte.

I concerti sono stati organizzati in collaborazione con Collegio Mazza e l'Associazione "In Chordis et Organo", e con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura, Comune di padova Assessorato alla Cultura e Regione del Veneto. Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. La chiesa non è riscaldata.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/12/11/666/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

