"Concerti per l’avvento 2022", primo appuntamento alla chiesa di Sant'Antonio Abate

Al via Domenica 27 novembre, alle ore 17, alla Chiesa di Sant’Antonio Abate, al Collegio Don Mazza, la rassegna “Concerti per l’Avvento 2022”, organizzata dagli Amici della Musica di Padova.

La Chiesa di S. Antonio Abate, è dotata di una ottima acustica e ospita un grande organo meccanico, costruito sul modello dell’organo tedesco dell’epoca di Bach.

Per il concerto di apertura, alla tastiera dell’organo Nicola Dolci, docente presso la Scuola Diocesana di musica “SantaCecilia” di Brescia, e direttore dell’Orchestra “Cremaggiore” di Crema.

Nicola Dolci è stato premiato in diversi concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali il prestigioso “International Martini Organ Competition” di Groningen 2022 (2° premio) e il ministeriale “Premio nazionale delle Arti”, XV edizione (1° premio). Varie le musiche in programma. Accanto ad autori come D. Buxtehude e J.S. Bach, due contemporanei: Petrus Eben, compositore e organista ceco, morto nel 2007, e Gabriele Agrimonti, giovane organista, improvvisatore e compositore italiano residente a Parigi, recentemente premiato al concorso St. Sulpice 2021. Al concerto verrà eseguito “342 Years Later”, una delle composizioni espressamente commissionate dagli Amici della Musica di Padova per questa rassegna, che ne presenterà una di diversa per ognuno dei quattro concerti.

Gli altri tre concerti della rassegna si svolgeranno sempre di domenica, alle ore 17, nella stessa sede, nelle date 4,11 e 18 dicembre.

Per il programma dettagliato: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/concerti-per-lavvento22/

I concerti sono stati organizzati in collaborazione con Collegio Mazza e l'Associazione "In Chordis et Organo", e con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura, Comune di padova Assessorato alla Cultura e Regione del Veneto. Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. La chiesa non è riscaldata.

Per info: info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

