Rassegna cori parrocchiali patavini “Canta la lode”, tre serate a Camin

Sono numerosi, più di quanto si possa pensare, offrono un servizio prezioso non solo dal punto di vista liturgico ma anche di educazione musicale e di socialità, in modo discreto e continuativo. Sono i cori parrocchiali – diversissimi tra loro per storia, numero di partecipanti, repertorio – ma accomunati dallo stesso entusiasmo e spirito di servizio. E ora per la prima volta trovano una rassegna in più giornate a loro dedicata.

Il Coro San Salvatore di Camin e Noi Associazione Camin propongono

Canta la lode

prima edizione della

rassegna cori parrocchiali patavini

Chiesa Parrocchiale del Santissimo Salvatore di Camin

via San Salvatore, 87 - Padova

Ingresso libero

Giovedì 23 maggio, ore 20.45

Coro San Salvatore

Coro parrocchiale di Saonara

Coro parrocchiale di Montà

Coro parrocchiale di S. Ignazio Coro Polisound

Coro dei Genitori della parrocchia di Voltabarozzo

Coro Shemà Israel di Torre

Coro Giovaninote di Villatora

Coro parrocchiale di Limena

Coro parrocchiale di Voltabrusegana

Coro San Marco di Camposampiero

Presenta Eugenio Andreatta

Referenti: Emanuele Vallone, Stefania Pasquato, Elisa Pagnin, Nicola Baracco, Massimiliano Zattin, Andrea Nanin

“Chi canta prega due volte”. Ispirandosi a questa frase attribuita a sant’Agostino, il Coro San Salvatore di Camin (diretto da Emanuele Vallone, giovane musicista padovano) e Noi Associazione Camin hanno pensato di organizzare una rassegna rivolta ai cori parrocchiali della provincia di Padova. La rassegna si svilupperà intorno al repertorio di servizio all’animazione liturgica, in modo da dare visibilità ad una passione condivisa da più realtà e che allo stesso tempo è invito alla fede, alla preghiera e all’arte. Sarà un’occasione di incontro tra i vari cori, creando relazioni, favorendo scambi e celebrando la fede, per chi canta e per chi ascolta.

«La comunità di Camin», commenta il parroco don Ezio Sinigaglia, «è sempre ospitale verso le attività musicali e concertistiche, peraltro sempre molto seguite dal pubblico, e conferma tale spirito anche in questa occasione. È mia convinzione, condivisa credo da tanti, che il partecipare, il seguire e l’essere appassionati del canto e della musica, il suonare qualche strumento, esaltano la sensibilità e aprono a dimensioni uniche. In specie poi nella liturgia, il canto e il suono mettono in contatto con Dio, esaltano all’infinito e colgono le dimensioni profonde del vivere, dalla nascita alla morte, dalla gioia alle diverse necessità umane, al dolore. È allora importante educarci alla musica e soprattutto invogliare ragazzi e giovani ad appassionarsi a qualche strumento… Serve per la vita!»