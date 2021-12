Concerti di fine anno della Civica Orchestra di fiati di Padova al Pollini

Mercoledì 29 dicembre alle ore 17.30 e alle ore 21 nell’Auditorium del Conservatorio “Cesare Pollini” in via Carlo Cassan, si terranno i tradizionali concerti di fine anno della Civica Orchestra di fiati di Padova-Centro Artistico Musicale Padovano in collaborazione con il Comune di Padova.

Gli attesi appuntamenti, giunti alla trentesima edizione, diretti da Marco Bazzoli, avranno il seguente programma: di Johan Strauss Jr “L’Ouverture dall’operetta “Il Pipistrello” seguiranno di George Gershwin “The Symphonic Gershwin” tre brani arrangiati da W. Barker “An American In Paris - Cuban Overture - Rhapsody In Blue” conclude il primo tempo “Greensleves” nell’arrangiamento di Alfred Reed. Apre l’ultimo tempo la marcia “Mercury” di Jan van der Roost, seguita dalla Marcia “October” di Eric Whitacre, e concluderà il programma “The Hounds of Spring” di Alfred Reed.

Come partecipare

Si può prenotare il posto dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle 19.30 (sabato e festività escluse) nella sede del C.A.M.P. in via san Tomaso n. 3 o telefonicamente al n. 3343887656.

I restanti biglietti d’ingresso saranno inoltre posti in vendita un’ora e mezza prima dell’inizio dei concerti al botteghino dell’auditorium.

Costi: 5 euro, fino ai 12 anni ingresso gratuito.

Per consentire i controlli necessari, l’ingresso, riservato ai possessori del superGreenPass e con mascherina, inizierà alle ore 16.30 per il primo concerto e alle ore 20 per il secondo.

Per informazioni

Camp - Centro artistico musicale padovano

telefono 049 756622

email centroartisticopd@libero.it

sito https://www.civicaorchestrafiatipd.com/

Info web

https://www.padovanet.it/evento/concerti-di-fine-anno-della-civica-orchestra-di-fiati-di-padova-0