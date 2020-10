“I concerti della domenica” de I Solisti Veneti 2020, appuntamento al Pollini

Al via domenica 18 ottobre la rassegna musicale “I Concerti della Domenica 2020” che da anni vede l’orchestra de “I Solisti Veneti” impegnata nel ciclo concertistico organizzato ogni anno in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Un ciclo di matinée musicali - organizzate all’Auditorium Pollini di Padova - decisamente divulgative e che sono ormai un appuntamento imprescindibile per la città. Una soluzione allegra e informale che il geniale comunicatore che fu il Maestro Claudio Scimone aveva giustamente immaginato, già nel 1966, per far arrivare la musica alle famiglie, ai ragazzi, agli anziani, al grande pubblico che non sempre frequenta i più impegnativi concerti serali.

La formula dei concerti rimane invariata anche quest’anno: si comincia questa domenica, il 18 ottobre alle ore 11 all’Auditorium Pollini di Padova in via Cassan. Saranno proposte due pagine di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonia in la maggiore KV 201 e la celebre e bellissima Sinfonia Concertante KV 364, entrambe scritte a Salisburgo rispettivamente nel 1774 e nel 1779.

“Lo spirito con cui abbiamo proposto questo concerto - racconta Giuliano Carella - è quello della speranza che Mozart ci trasmette incoraggiandoci con la sua musica straordinaria”.

La Sinfonia in la maggiore è uno dei più importanti lavori giovanili di Mozart; qui si raggiungono le massime vette dell’arte mozartiana, e il genere della sinfonia diventa un’espressione di sentimenti. La Concertante viene definita un doppio concerto per il fatto che il violino e la viola vengono chiamati entrambi nella creazione di un dialogo continuo e formidabile.

Informazioni

La normativa nazionale e regionale sul distanziamento comporta un sensibile contenimento degli accessi. I Concerti si terranno tutti nel massimo rispetto delle norme sanitarie vigenti, assicurando al pubblico di non incorrere in alcun affollamento e consentendo di accedere al Pollini in totale sicurezza. Gli eventi al Pollini si svolgono nel rispetto di tutti i requisiti tecnici e di sicurezza previsti dalle vigenti norme anti Covid-19 ed è fatto obbligo di indossare la mascherina durante tutto il concerto.

Biglietti

Biglietti: da 15 euro a 5 euro

Prevendite

Gabbia, via Dante, 8 - Padova, telefono 049 8751166

I Solisti Veneti, piazzale Pontecorvo, 4/A - Padova, telefono 049 666128

E’ possibile prenotare i biglietti scrivendo all’indirizzo email info@solistiveneti.it.

Attenzione - Dato l’ingresso contingentato si consiglia l’acquisto in prevendita presso Gabbia (via Dante, 8 Padova - tel. 049 8751166), presso I Solisti Veneti (Piazzale Pontecorvo, 4/A - tel 049 666128) o prenotando il biglietto via mail all’indirizzo: info@solistiveneti.it.

I Solisti Veneti

piazzale Pontecorvo, 4/a - Padova

telefono 049 666128

info@solistiveneti.it - www.solistiveneti.it