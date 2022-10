"Domenica in musica" al Pollini con il recital di Lucio Degani, violino e con Ferdinando Mussutto, pianoforte

È un programma scintillante di colori e di virtuosismo quello che Lucio Degani, Primo violino de “I Solisti Veneti” e il pianista Ferdinando Mussutto presenteranno al pubblico domenica 6 novembre alle ore 11 all’Auditorium Pollini di Padova.

Il concerto è il terzo appuntamento domenicale in programma all’interno della consolidata kermesse “I Concerti della domenica” firmata dall’orchestra dei Solisti Veneti.

Il Primo Violino dell’Orchestra, l’amatissimo e acclamato Lucio Degani, insieme al pianista Ferdinando Mussutto, compagno di tante entusiasmanti esibizioni, saranno ancora una volta insieme sul palco per un programma che vede inanellate alcune delle pagine più celebri della letteratura musicale, alcune delle quali ispirate alla Lirica, proponendo riflessioni e variazioni su alcuni dei temi più celebri delle opere Rigoletto, Il Barbiere di Siviglia, Carmen, e Thais.

Il Recital farà quindi viaggiare il pubblico sulle ali evocative di rinomate melodie ma proporrà l’ascolto anche di numerosi altri celebri brani musicali eseguiti dai due virtuosi che incanteranno l’uditorio con i prodigi dell’agilità ma anche con l’emozione e l’intensità dell’espressione. Le suggestive pagine in programma spaziano da un grande classico di Johannes BRAHMS (1833 - 1897) le “Hungarisches Tanze” delle quali il duo eseguirà le n. 1, 7, e 5. Si passerà poi a un momento di altissimo lirismo musicale come la struggente “Meditation” da Thais di Jules Massenet (1842 - 1912). Il concerto vola dalla Ciarda “Hejre Kati” di Jenö HUBAY (1858 - 1937) alla “Scène du ballet” di Charles Auguste de BÉRIOT (1802 - 1870) per condurci fino alla “Paraphrase fantastique sul Rigoletto” firmata da Franz LISZT (1811 - 1886).

Il programma incalza infine con la vivacità di Pablo de SARASATE (1844 - 1908) proponendo “Fantasia sulla Carmen” op. 25 mentre di Mario CASTELNUOVO TEDESCO (1895 – 1968) avremo l’esecuzione di “Figaro”, Fantasia da concerto sulla nota aria del Barbiere (trascr. Jascha Heifetz), brano trascinante preceduto da alcune vibranti pagine firmate da Joseph ACHRON e Zoltán KODÁLY. Un repertorio vasto e caleidoscopico, connotato da pagine di suggestivo lirismo alternate ad altre di virtuosismo estremo, caratteristica che caratterizza i Recital dei “Grandi” violinisti.

Lucio Degani – violino

Si è diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Firenze sotto la guida del M° Renato Zanettovich, perfezionandosi poi con i Maestri De Rosa, Farulli e Gilels. Premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, dall'età di 19 anni collabora con I Solisti Veneti, prestigiosa e storica formazione fondata dal M° Scimone, nella quale dal 2000 ricopre il ruolo di Violino principale e solista esibendosi nei più importanti teatri e sale da concerto del mondo - come il Lincoln Center di New York, la Suntory Hall di Tokyo, il Musikverein di Vienna, Teatro alla Scala di Milano, ecc. - anche con famosi solisti come Galway, Rampal, Perlman, Rostropovi?, Ughi, Accardo, Bashmet, ecc. Ha collaborato come Violino di spalla con l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, l’Orchestra Giovanile Italiana, suonando sotto la direzione di illustri direttori (Maazel, Maag, Muti, Renzetti, Sinopoli, Thielemann, ecc.) e in qualità di Violino solista si è esibito con diverse formazioni sinfoniche in Italia e all’estero. Ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive in veste solistica per BBC, RAI, RAI TRADE, ORF, Radio France e ha realizzato numerose registrazioni discografiche per Erato, RCA, Philips, EMI, Warner Fonit, ecc. Per la Bongiovanni ha inciso un CD dedicato alla musica americana rivista nelle trascrizioni di Jascha Heifetz e l'integrale delle composizioni per violino e pianoforte di Antonio Freschi. Definito dalla stampa e dalla critica come violinista dotato di gran fascino e carisma in grado di raggiungere altissimi livelli di virtuosismo ed espressività. É attualmente docente di violino presso il Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine.

Ferdinando Mussutto – pianoforte

Nato a Udine nel 1976, Ferdinando Mussutto si è diplomato con il massimo dei voti in pianoforte all’età di 20 anni sotto la guida del M° Ugo Cividino presso il Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine; successivamente si è perfezionato con il M° Andrea Lucchesini per il repertorio solistico e con il Trio di Trieste per il repertorio cameristico, ottenendo il Diploma di Merito presso la Scuola Internazionale di Musica da Camera di Duino (TS). É stato premiato in concorsi pianistici nazionali ed internazionali e si è esibito come solista e camerista in Europa, Asia e Sud America. Nel 2010 gli è stato assegnato il premio “Carinthicum 2010” dall'Associazione Carinthia Artis per l'attività concertistica in Carinzia. Ha collaborato con artisti di livello internazionale quali Domenico Nordio, Roberto Fabbriciani, Cheryl Porter, il Quartetto Szabo e l'Ensemble Italiano di Sassofoni ed è coordinatore dell'Ensemble Piano Twelve, gruppo di dodici pianoforti con cui si è esibito anche in mondovisione. Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche, tra cui alcune prime assolute dedicate a compositori del XX secolo; esplora costantemente i repertori al di fuori della musica classica.

Programma completo e informazioni al sito: https://solistiveneti.it/

Biglietti

Intero euro 15, Ridotto euro 10, Bambini (sotto i 12) euro 5, Studenti Conservatorio/Università euro 3

Biglietti acquistabili dal sito https://solistiveneti.it/

presso gli uffici di P.le Pontecorvo 4/A tel.049 666128.

e in prevendita da GABBIA DISCHI Via Dante 8 tel.049 8751166

Info web

https://www.facebook.com/events/1196078761122871/

https://solistiveneti.it/eventi/recital-di-lucio-degani-2/

Foto articolo da evento Facebook