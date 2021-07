Nei luoghi più affascinanti della provincia di Padova e Rovigo: proseguono i "Concerti d’Estate OPV"

Biglietto unico 5 euro acquistabile sul sito www.opvorchestra.it e, per l’evento conclusivo del 24 luglio, presso l'ufficio IAT di Abano Terme (via Pietro d'Abano 18).

Prezzo Biglietto unico 5 euro acquistabile sul sito www.opvorchestra.it e, per l’evento conclusivo del 24 luglio, presso l'ufficio IAT di Abano Terme (via Pietro d'Abano 18).

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Dopo il concerto inaugurale che ha registrato il tutto esaurito al Teatro Magnolia di Abano Terme, continuano per tutto il mese di luglio i Concerti d’Estate dell’Orchestra di Padova e del Veneto all’insegna della musica di Wolfgang Amadeus Mozart. Nell’ambito della celebrazione del 250° anniversario della visita a Padova del geniale compositore, avviate già a marzo con la rassegna Mozart @ Padova, OPV porta ora la sua musica in alcuni tra i più affascinanti luoghi della provincia di Padova e Rovigo con una ricca offerta di concerti mozartiani. L’iniziativa vede il sostegno della Fondazione Cariparo.

Sabato 10 luglio - Duomo Vecchio di Pieve di Santa Giustina

Sabato 10 luglio al Duomo Vecchio di Pieve di Santa Giustina saranno protagonisti I fiati dell'OPV con Paolo Brunello in qualità di oboe concertatore per l’esecuzione della Gran Partita K 361, tra i massimi capolavori dell’arte di Mozart. Il concerto è promosso in collaborazione con il Comune di Monselice, l’Associazione Liricamente e la Pro Loco di Monselice

Sabato 17 luglio - Villa Contarini a Piazzola sul Brenta

Sabato 17 luglio il parco di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) risuonerà sulle note dell’Ouverture dell’opera Le nozze di Figaro, il Concerto per corno e orchestra n. 2 K 417 con il Primo corno dell’OPV Marco Bertona in qualità di solista, e la Sinfonia Jupiter, ultimo contributo sinfonico di Mozart. Organizzato in collaborazione con il Comune di Piazzola sul Brenta, l’evento vedrà sul podio dell’Orchestra di Padova e del Veneto il direttore Francesco Ivan Ciampa.

Venerdì 16 luglio - Piazza I Maggio di Montegrotto Terme

Venerdì 16 luglio dalla Piazza I Maggio di Montegrotto Terme (PD) l’Orchestra eseguirà l’Ouverture del Don Giovanni, il Concerto per oboe e orchestra K 314 con la giovane oboista OPV Erika Rampin nel ruolo di solista, e la Sinfonia n. 40 K 550. Promosso in collaborazione con Consorzio Veneto Terme Colli Marketing, Federalberghi Terme Abano Montegrotto e il Comune di Montegrotto Terme, l’evento vedrà la partecipazione del giovanissimo direttore Diego Ceretta.

Venerdì 23 luglio - Abbazia della Vangadizza di Badia Polesine

I musicisti Erika Rampin e Diego Ceretta saranno inoltre impegnati nel concerto di venerdì 23 luglio presso il Giardino dell'Abate dell’Abbazia della Vangadizza di Badia Polesine (RO).

Martedì 13 luglio - Villa Badoer "La Badoera"

Martedì 13 luglio il cornista Marco Bertona e il direttore Francesco Ivan Ciampa raggiungeranno Villa Badoer "La Badoera" per una serata in collaborazione con la Provincia di Rovigo e il Comune di Fratta Polesine.

Sabato 24 luglio - Teatro Magnolia di Abano Terme

A conclusione della rassegna sabato 24 luglio OPV raggiungerà il Parco Urbano Termale del Teatro Magnolia di Abano Terme (PD) grazie alla collaborazione di Consorzio Veneto Terme Colli Marketing, Federalberghi Terme Abano Montegrotto e il Comune di Abano Terme.

Tutti gli eventi di Concerti d’Estate avranno inizio alle ore 21

Foto OPV ad Abano Terme Ph. Antonio Bortolami?

Biglietteria

Biglietto unico 5 euro acquistabile sul sito www.opvorchestra.it e, per l’evento conclusivo del 24 luglio, presso l'ufficio IAT di Abano Terme (via Pietro d'Abano 18).

L'incasso sarà devoluto in beneficenza ad Associazioni della Provincia di Padova e Rovigo.

Forto articolo - Orchestra di Padova e del Veneto Ph. Alessandra Lazzarotto

Tutte le foto usate son da comunicato stampa.