Concerti di Natale de “I Solisti Veneti”, appuntamento in streaming dalla basilica del Santo

L’ultimo appuntamento del ciclo dei Concerti di Natale - a chiudere il 2020 - che vede protagonista l’orchestra de “I Solisti Veneti” diretta da Giuliano Carella, si terrà il 27 dicembre alle ore 21 a Padova, in Basilica del Santo.

Scarica il programma del concerto

A sigillare il ciclo organizzato esclusivamente on line e che coinvolto alcune delle location più suggestive tra il padovano e il rodigino, il 27 dicembre alla Basilica di Sant’Antonio a Padova, “I Solisti Veneti” terranno un concerto rigorosamente a porte chiuse ma che regalerà al pubblico l’emozione di una esecuzione in diretta.

Il concerto si potrà seguire infatti in diretta televisiva grazie a Rete Veneta; l’emittente è visibile dal Digitale terrestre al Canale 18 per il Veneto e al Canale 92 per il Friuli-Venezia Giulia.

Si potrà assistere al concerto anche dal sito Santantonio.org; così come dalle ormai imprescindibili piattaforme social come Facebook, collegandosi alla pagina “Sant’Antonio – I frati della Basilica” o su YouTube collegandosi al canale “Messaggero di sant’Antonio”.

Location tra le più amate al mondo, luogo di grande devozione, la Basilica di Sant’Antonio ospiterà “I Solisti Veneti” per una esibizione da un’insolita location. L’orchestra prenderà posto davanti all’Arca del Santo, l’altare che contiene la quasi totalità dei resti mortali di sant’Antonio e dove quotidianamente, in preghiera, i pellegrini e i devoti vi posano la mano o il capo.

Il programma musicale che entrerà nelle case degli italiani e dei tanti fedeli che da ogni parte del mondo seguono i canali streaming della Basilica inizia con un brano di Giuseppe Tartini (nel 250esimo anniversario della morte), compositore che caratterizza da sempre il repertorio musicale dei Solisti e che proprio alla Basilica del santo fu Primo violino e Maestro de’ Concerti.

Apre quindi il programma della serata una sua composizione per archi. Si tratta della “Sonata in sol maggiore”, una delle tre “Sonate a quattro” che Tartini realizzò nel corso della sua vita compositiva.

“Fatto per la notte di Natale”. Queste le parole che Arcangelo Corelli scrisse sul frontespizio del “Concerto in sol minore op. 6 n. 8” e che “I Solisti Veneti” propongono in esecuzione. Composto verosimilmente verso la fine del Seicento, si narra che fu eseguito nel 1690 in occasione della tradizionale Cantata della Notte di Natale davanti al Papa. Si tratta di un Concerto Grosso, nel quale un piccolo gruppo d’archi –il cosiddetto concertino– dialoga con tutta l’orchestra. La principale di questo concerto è quella di chiudersi con una Pastorale.

Seguono tre dei più celebri concerti dell’Estro Armonico: precisamente quello in “la minore n. 8” per due violini e orchestra, quello in “re maggiore n. 9 per violino e orchestra” e quello - insuperabile – in “si minore n. 10 per quattro violini e orchestra”.

Completano il programma la pagina più celebre di Bach, l’Aria tratta dalla “Suite in re maggiore n. 3” – e alcune armonizzazioni per archi di celebri e popolari melodie natalizie.

Diretta televisiva e streaming web/social

Il concerto dei Solisti Veneti del 27 dicembre ore 21 si potrà seguire in diretta televisiva e in streaming web/social:

⇒ su Rete Veneta, visibile sui seguenti canali del Digitale terrestre: Canale 18 per il Veneto, Canale 92 per il Friuli Venezia Giulia.

⇒ sul sito Santantonio.org - clicca qui.

⇒ su Facebook collegandosi alla pagina “Sant’Antonio – I frati della Basilica” - clicca qui.

⇒ su YouTube collegandosi al canale “Messaggero di sant’Antonio” - clicca qui