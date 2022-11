“Quando Mazzini suonava la chitarra” il concerto per la rassegna “Salotto musicale italiano” a Palazzo San Bonifacio

Prosegue con un nuovo appuntamento il “Salotto Musicale Italiano”, la rassegna inaugurata dalla Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi in occasione del decennale: venerdì 11 novembre, alle ore 18, in Sala “Omizzolo Peruzzi” - sala concerto che è anche un piccolo museo del Novecento musicale padovano - a Palazzo Sambonifacio (via Andreini 4, Padova), il chitarrista milanese Marco Battaglia celebrerà il 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini con un concerto di musiche amate da Mazzini stesso (come dimostrano le lettere alla madre) ed eseguite su una chitarra che appartenne proprio al padre del Risorgimento italiano, vero appassionato nonché abile suonatore delle “sei corde”.

SCARICA IL PIEGHEVOLE

In programma brani di Niccolò Paganini, Luigi Moretti, Mauro Giuliani, Johann Kaspar Mertz (unico nome non italiano ma fra i maggiori responsabili del linguaggio chitarristico del tempo) e Luigi Rinaldo Legnani.

Battaglia è specialista della musica dell’Ottocento interpretata su chitarre originali, ha promosso in prima persona il restauro delle tre chitarre appartenute a Mazzini, strumenti conservati presso il Museo del Risorgimento - Istituto Mazziniano di Genova, la Domus Mazziniana di Pisa (strumento di cui è stato nominato musicista conservatore) e la sua collezione privata.

Con i tre esemplari tornati a nuova vita Battaglia ha tenuto recital in importanti contesti quali la Fondazione Stelline di Milano, il Teatro Carlo Felice di Genova e la Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa. Svolge da sempre un’intensa attività concertistica, come solista, anche con orchestra, a livello internazionale. È coordinatore dell’800 Musica Ensemble e si esibisce stabilmente in duo con la flautista Anna Armenante e con il chitarrista statunitense Robert Trent. Il concerto, dal titolo “Quando Mazzini suonava la chitarra”, è organizzato in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana Onlus (sezione “Giuliana Ascoli Vitali Norsa” di Padova).

Dettagli

Inizio concerto: ore 18

Biglietti: euro 8

Programma dettagliato:

Niccolò Paganini dai 43 Ghiribizzi M.S. 37: nn. 16, 17, 20, 31, 37, 38

Luigi Moretti dalla Sonata op. 2: Andante - Grazioso

Mauro Giuliani Variazioni sul tema “Io ti vidi e t’adorai” dall’opera

Amazilia di Giovanni Pacini op. 128 - Rossiniana n. 5 op. 123

Johann Kaspar Mertz “Opern-Revue” op. 8 n. 29

Fantasia su temi della “Traviata” di Giuseppe Verdi

Luigi Rinaldo Legnani dai Trentasei Capricci op. 20: nn. 2, 7, 36

Per ragioni di capienza è consigliabile la prenotazione.

Vendita presso la sede del concerto da mezz’ora prima dell’orario di inizio.

Vendita online su www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/

Prenotazioni (email, Whatsapp, sms):

info@fondazioneomizzoloperuzzi.it - 340 9291163

SCARICA IL PIEGHEVOLE

Fondazione Musicale Omizzolo - Peruzzi

Via Isabella Andreini, 4

Padova

https://www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/