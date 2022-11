Rassegna “Salotto Musicale Italiano”, concerto omaggio a Sylvano Bussotti a palazzo Sambonifacio

Si prepara in settimana un nuovo appuntamento per il “Salotto Musicale Italiano”, prima edizione della rassegna inaugurata dalla Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi in occasione del decennale: giovedì 17 novembre, alle ore 18, in Sala “Omizzolo Peruzzi” - sala concerto che è anche un piccolo museo del Novecento musicale e culturale padovano - a Palazzo Sambonifacio (in via Andreini 4, a Padova), il noto soprano Monica Benvenuti, specialista della musica moderna e contemporanea, renderà omaggio a Sylvano Bussotti (Firenze, 1 ottobre 1931 - Milano, 19 settembre 2021), scomparso poco più di un anno fa: uno dei maggiori compositori italiani del Novecento e artista a dir poco eclettico che si è cimentato anche con poesia, pittura e scrittura letteraria e in ambito teatrale e cinematografico in qualità di regista, attore, cantante, scenografo e costumista.

SCARICA IL PIEGHEVOLE

Nato in una famiglia di artisti, Bussotti comincia fin da piccolo lo studio del violino e in seguito si iscrive al Conservatorio di Firenze, dove al corso di composizione è allievo di Roberto Lupi e Luigi Dallapiccola. A Parigi poi studia con di Max Deutsch, conosce Pierre Boulez e frequenta i famosi corsi estivi di Darmstadt. A Palazzo Sambonifacio l’esecuzione di composizioni per voce sola, campo in cui Bussotti si è fatto promotore di una ricerca che combinava antichità e sperimentalismo contemporaneo, sarà accompagnata dalla narrazione dello scrittore e drammaturgo Luca Scarlini, curatore nel 2013 della mostra “Corpi da musica. Vita e teatro di Sylvano Bussotti”, nell’ottica di un dialogo fra differenti linguaggi tanto coltivato dall’artista.

Il motivo per cui si vuole ricordare Bussotti non risiede soltanto nell’importanza che il compositore ha avuto nell’avanguardia musicale del Novecento, ma anche nel fatto che ci sono stati fra Bussotti ed Elio Peruzzi (musicista fondatore insieme alla moglie Enrica Omizzolo della Omizzolo-Peruzzi) collaborazione artistica e amicizia, testimoniate peraltro da documenti conservati nell’archivio della Fondazione. All’inizio del concerto Monica Benvenuti renderà omaggio anche ad Omizzolo, eseguendo la sua lirica “L’attesa” su poesia di Giovanna Bemporad con Davide Scarabottolo al pianoforte.

Dettagli

Inizio concerto: ore 18.

Biglietti: 8 euro

Programma dettagliato:

Silvio Omizzolo

L’attesa

Sylvano Bussotti

“Il Nudo” quarta parte (1963) testo Aldo Braibanti

Estratti da “Voix de femme” (1958-59), testo proprio

“La Cathycanta” (da “Silvano/Sylvano”, 2008), testo proprio

Per ragioni di capienza è consigliabile la prenotazione.

Vendita presso la sede del concerto da mezz’ora prima dell’orario di inizio.

Vendita online su https://www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/

Prenotazioni (email, Whatsapp, sms):

info@fondazioneomizzoloperuzzi.it - 340 9291163

Fondazione Musicale Omizzolo - Peruzzi

Via Isabella Andreini, 4

Padova

Info web

https://www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/

https://www.facebook.com/events/800087467723523/

https://www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/2022.html