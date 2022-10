Rosanna Rolton e Daniel Roscia live il “Salotto musicale italiano” a Palazzo San Bonifacio

Inaugura con successo la rassegna del decennale della Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi “Salotto Musicale Italiano” che rilancia già per venerdì 21 ottobre, alle ore 18, con un nuovo appuntamento: protagonisti a Palazzo Sambonifacio (in via Andreini 4, a Padova) nella preziosa Sala “Omizzolo Peruzzi”, vero e proprio spaccato di vita musicale e culturale padovana del Novecento, saranno l’arpista londinese Rosanna Rolton e il clarinettista lombardo Daniel Roscia, duo affermatosi in tutto il Paese grazie all’originale tavolozza di sonorità e ad un repertorio che dall’ambito classico spazia anche verso la contemporaneità.

Un concerto che per la presenza del clarinetto si propone come omaggio a Elio Peruzzi (il musicista dedicò infatti a questo strumento la propria vita) e che offrirà un viaggio nelle musiche dell’Ottocento e Novecento tedesco e francese, in buona parte trascritte per arpa dalla Rolton.

Rosanna ha debuttato all’età di 20 anni alla Royal Festival Hall, prestigiosa sede della London Philharmonic Orchestra. Del 2019 il primo cd, edito dalla Tactus, dedicato alle “Sonate Italiane in Stile Barocco”. Parallelamente alla carriera solista, lavora spesso con la Budapest Festival Orchestra, esibendosi con direttori quali Iván Fischer e Marin Alsop, fra gli altri, nelle più importanti sale da concerto del mondo (Carnegie Hall di New York, Amsterdam Concertgebouw). In qualità di arpista della Euyo (European Union Youth Orchestra) è stata diretta da Vasily Petrenko e Gianandrea Noseda.

Daniel Roscia collabora regolarmente con importanti realtà orchestrali e da camera. Nel 2015 ha vinto il Primo Premio della sezione Clarinetto al Premio “Claudio Abbado” ed è stato selezionato dalla Budapest Festival Orchestra come clarinetto e clarinetto basso per un apprendistato annuale prolungato poi fino ad oggi. Ha suonato in alcuni dei migliori teatri europei e si è esibito con direttori di fama internazionale, fra cui Bernard Haitink, Marek Janowski, Christoph Eschenbach, Xian Yhang, Ennio Morricone. A Palazzo Sambonifacio il duo eseguirà musiche di André Messager, Camille Saint-Saëns, Claude Debussy, Robert Schumann, Henry Rabaud, Franz Schubert e Béla Kovacs, clarinettista ungherese scomparso lo scorso anno di cui si ascolterà il brano più celebre, “Sholem Alekhem”: affascinante combinazione di klezmer, jazz e classica.

La rassegna Salotto Musicale Italiano è organizzata dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi in coproduzione con l'Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il patrocinio del Comune di Padova. Il concerto dedicato a Giuseppe Mazzini è realizzato in collaborazione con l'Associazione Mazziniana Italiana Onlus (Sezione "Giuliana Ascoli Vitali Norsa" di Padova).

Vi attendiamo nella splendida cornice di Palazzo Sambonifacio, Via Isabella Andreini 4, Padova!

