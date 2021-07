Lopez, Bertucci & Kidambi, Jestern: la settimana dal vivo del Centro D’arte in piazza Gasparotto

Si prepara una ricca settimana di appuntamenti per “Centrodarte21”, la nuova stagione dal vivo della più longeva istituzione musicale di Padova, da 75 anni dedita ai linguaggi della contemporaneità. Dopo gli eventi di partenza alla Sala dei Giganti, la rassegna amplia i luoghi di ascolto e con essi il ventaglio delle proposte artistiche di musica ancora più insofferente alle etichette: ci si sposta dunque all’aperto, negli spazi di Piazza Gasparotto destinati allo Yucca Festival, per due date esclusive, in collaborazione con il circolo Nadir, di cui una doppia.

Mercoledì 14 luglio

Mercoledì 14 luglio alle 21 infatti in apertura si ascolterà il contrabbassista e compositore Brandon Lopez, un virtuoso che si trova ugualmente a suo agio sul palco della Filarmonica di New York e nei club delle avanguardie più affilate, e a seguire il duo, anch’esso newyorkese, formato da Lea Bertucci, compositrice, sassofonista e sound designer e dalla voce di Amirtha Kidambi. Brandon Lopez incarna alla perfezione la nuova generazione di improvvisatori che sta crescendo in questi ultimi anni negli Stati Uniti: preparazione tecnica impeccabile, idee chiare e spirito d’avventura. Lopez è in grado di apporre la propria impronta indelebile sia come compositore che come strumentista, al fianco di vecchi e nuovi maestri. Specialista della performance in solo, Lopez è contrabbassista alla ricerca di suoni nascosti e sorprendenti, dotato di un controllo dello strumento inusuale, in particolare all’arco. Le imprese musicali più recenti di Lea Bertucci sono sofisticati progetti di sound design che tengono conto in modo necessario dello spazio in cui si svolgono. La vocalità di Amirtha Kidambi, cantante e compositrice è stata definita “olistica” per la sua inclinazione a trattare ogni elemento tecnico ed espressivo come mobile e variabile. La collaborazione fra queste due giovani musiciste sfida davvero i confini di ogni linguaggio, in funzione di una sintesi di tecniche antiche e nuovissime in cui l’elettronica, agita in modo tattile e gestuale, incontra la voce sul piano di una totale fisicità.

Sabato 17 luglio

Sabato 17 luglio alle 21, sempre in Piazza Gasparotto si incontrerà JesterN, ossia Alberto Novello, con la performance audiovideo “Laser Drawing” (in collaborazione con Taverna Maderna e Nadir APS). Novello, artista multimediale, scienziato e compositore, molto attivo sulla scena internazionale, è anche docente di musica elettronica al Conservatorio di Padova. La sua pratica artistica fonde in modo organico la sua doppia formazione musicale e scientifica (possiede infatti un diploma in musica elettroacustica e un PhD in fisica nucleare). Ciò è evidente nel progetto “Laser Drawing” che, dopo essere stato presentato in alcuni dei festival di arte multimediale più importanti del mondo, approda per la prima volta a Padova. Suono e immagine si fondono in un unico fenomeno sinestetico costantemente in trasformazione, in cui vediamo il suono e ascoltiamo le forme luminose del laser.

