“Concerti di primavera… di nuovo insieme!” all’Auditorium dell’Assunta a Rubano

Tornano le proposte musicali in collaborazione con il Comune di Rubano: la nuova rassegna “Concerti di primavera 2022... di nuovo insieme!” dà appuntamento al pubblico nella suggestiva cornice dell’Auditorium dell’Assunta, in via Palù 2 a Rubano (Padova), tutti i venerdì di marzo, alle ore 21 con quattro eventi all’insegna della grande musica classica, operistica e contemporanea.

Il 18 marzo sarà la volta di “I like Chopin”: l’età del pianoforte celebrata attraverso le pagine di appassionato virtuosismo e melodie immortali che il compositore polacco ha dedicato agli 88 tasti. Un titolo “leggero” per dire che Chopin appartiene a tutto il pubblico, nonostante la complessità tecnica della scrittura: un altro segno di grandezza della sua musica. Esecutori: Elisa Bordin, Mojca Pregelic, Lorenzo Presotto, Jakub Straka, Giulia Valli.

La rassegna si chiude il 25 marzo con un programma di musiche di R. Schumann e J. Brahms intitolato “Benvenuti a casa Schumann”. “Casa Schumann”, intesa come luogo di musica e di profonda amicizia, “racconta” del rapporto umano, di stima e devozione, creatosi fra due dei maggiori esponenti della musica romantica, ciascuno con una visione distinta - da una parte la solidità della forma classica (Brahms) e dall’altra un’audace libertà a tutto campo (Schumann) – eppure entrambi indiscutibilmente figli di un’epoca nuova, in cui gli opposti coincidono. Interpretazioni di: Giacomo Furlanetto (violoncello), Giulia Pasquali (viola), Davide Scarabottolo (pianoforte), Chiara Volpato Redi (violino), Giulia Zampieri (pianoforte).

Auditorium dell’Assunta

Via Palu?, 2 - Rubano - Ore 21

Ingresso gratuito con mascherina FFP2 e green pass rafforzato

Biblioteca Pubblica

Viale Po, 16

Sarmeola di Rubano (PD)

049 633766

https://www.rubano.it/

https://www.rubano.it/concerti-di-primavera-2022di-nuovo-insieme

