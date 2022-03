“Concerti di primavera… di nuovo insieme!” all’Auditorium dell’Assunta a Rubano

Tornano le proposte musicali in collaborazione con il Comune di Rubano: la nuova rassegna “Concerti di primavera 2022... di nuovo insieme!” dà appuntamento al pubblico nella suggestiva cornice dell’Auditorium dell’Assunta, in via Palù 2 a Rubano (Padova), tutti i venerdì di marzo, alle ore 21 con quattro eventi all’insegna della grande musica classica, operistica e contemporanea.

Scarica la locandina dei concerti

Si comincia dunque il 4 marzo con il “Galà Lirico”, una festa di voci e di note con celebri arie, romanze da salotto, lieder e mélodies: i più grandi autori del melodramma e della musica vocale da camera riuniti per un’esclusiva “Notte all’Opera” a cura del Dipartimento di Canto e Teatro musicale del Conservatorio “Pollini”. Dal Classicismo di Mozart all’America di Gershwin, un programma ricco ed emozionante. Musiche di V. Bellini, A. Berg, L.v. Beethoven, G. Fauré, G. Gershwin, R. Leoncavallo, F. Liszt, J. Massenet, W.A. Mozart, G. Puccini, R. Schumann, F.P. Tosti. Cantano: Lara Ferrari (soprano), Jingyu Huang (tenore), Liu Huigang (baritono), Yukari Mori (soprano), Bashi Riad (tenore). Pianisti accompagnatori: Filippo Caccin, Marinella Dell’Eva, Alberto Schiffo.

L’11 marzo si terrà “Note al femminile”, uno speciale concerto per festeggiare tutte le donne. La forza di un suono gentile: quattro formazioni interamente “al femminile” affrontano un repertorio di brani tra Impressionismo, Novecento e contemporaneità, con originali combinazioni strumentali evocative di affascinanti paesaggi sonori. Musiche di H. Genzmer, P. Hindemith, C. Debussy, G. Bacewicz. Suonano: Elena Bernaus (flauto), Federica Biondi (percussioni), Elisa Bordin (pianoforte), Daria D’Onofrio (oboe), Aurora Galafassi (flauto), Erika Perantoni (arpa).

Il 18 marzo sarà la volta di “I like Chopin”: l’età del pianoforte celebrata attraverso le pagine di appassionato virtuosismo e melodie immortali che il compositore polacco ha dedicato agli 88 tasti. Un titolo “leggero” per dire che Chopin appartiene a tutto il pubblico, nonostante la complessità tecnica della scrittura: un altro segno di grandezza della sua musica. Esecutori: Elisa Bordin, Mojca Pregelic, Lorenzo Presotto, Jakub Straka, Giulia Valli.

La rassegna si chiude il 25 marzo con un programma di musiche di R. Schumann e J. Brahms intitolato “Benvenuti a casa Schumann”. “Casa Schumann”, intesa come luogo di musica e di profonda amicizia, “racconta” del rapporto umano, di stima e devozione, creatosi fra due dei maggiori esponenti della musica romantica, ciascuno con una visione distinta - da una parte la solidità della forma classica (Brahms) e dall’altra un’audace libertà a tutto campo (Schumann) – eppure entrambi indiscutibilmente figli di un’epoca nuova, in cui gli opposti coincidono. Interpretazioni di: Giacomo Furlanetto (violoncello), Giulia Pasquali (viola), Davide Scarabottolo (pianoforte), Chiara Volpato Redi (violino), Giulia Zampieri (pianoforte).

Dove e a che ora

Auditorium dell’Assunta

Via Palu?, 2 - Rubano - Ore 21

Ingresso gratuito con mascherina FFP2 e green pass rafforzato

Ingresso

Ingresso gratuito con Super Green Pass e mascherina FFP2 sempre indossata.

Per informazioni

Biblioteca Pubblica

Viale Po, 16

Sarmeola di Rubano (PD)

049 633766

https://www.rubano.it/

Info web

https://www.rubano.it/concerti-di-primavera-2022di-nuovo-insieme

Foto articolo da comunicato stampa