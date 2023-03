Zed! tutti gli spettacoli, i concerti e gli appuntamenti di aprile

Nella manciata di giorni che rimangono prima della fine di marzo sono ancora tanti gli show che illumineranno le nostre serate grazie alla programmazione targata Zed! in Veneto. Ma con il mese di aprile alle porte è tempo di guardare a cosa ci aspetta nelle prossime settimane e, come sempre, l'offerta risulta vastissima e molto variegata. Ad aprile, come sempre, ce n'è per tutti i gusti: dal grande teatro al meglio della musica nazionale e internazionale, passando per i comici più amati fino all'impedibile doppio appuntamento di fine mese con il Marillion Weekend!

Sabato 1 aprile al Gran Teatro Geox

Il via alle danze lo darà sabato 1 aprile il nuovo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi dal titolo "Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque”, che racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, brilla il fascino della normalità. Un’ora e mezza di spettacolo, un’ora e mezzo di partita, un’ora e mezzo di monologo comico ma al tempo stesso interiore, che lascia lo spettatore incollato e attento nello scoprire la mossa successiva. In “Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque” vediamo un Giacobazzi sempre più distante dal cabaret vecchio stile e sempre più vicino alla narrazione propria del teatro comico, in un percorso dove non si abbandona mai la risata, presente come in ogni altro spettacolo, ma che diventa anche strumento di riflessione. Giuseppe Giacobazzi ha fatto la sua mossa, ora spetta a te fare la tua.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-giuseppe-giacobazzi-il-pedone/

Mercoledì 5 aprile al Gran Teatro Geox?

Spazio poi mercoledì 5 aprile ad uno dei volti più noti ed amati del teatro italiano: Marco Paolini. Arriva a Padova col suo nuovo spettacolo "Sani!", in cui ogni storia e ogni canzone raccontano qualcosa, alcuni temi si intrecciano ma la trama resta leggera come deve essere in un concerto. Il filo conduttore è autobiografico, nelle sue storie Paolini racconta momenti di crisi piccoli e grandi, personali e collettivi che hanno cambiato il corso delle cose. Le crisi raccontate come occasioni, a volte prese al volo, altre volte incomprese e sprecate. "Sani!" è un abbraccio, un augurio, un invito a provarci, un tonico contro la solitudine in forma di ballata popolare.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-marco-paolini/

Giovedì 6 aprile al Gran Teatro Geox

Giovedì 6 aprile tornano protagoniste in tutto il loro splendore le musiche del compositore più amato di Hollywood, Hans Zimmer, grazie allo spettacolo "The Music of Hans Zimmer". Dune, Spider-Man 2, Il Cavaliere Oscuro, Interstellar, Il Codice Da Vinci, Pearl Harbor, Il Gladiatore, Mission Impossible, Inception, Pirati dei Caraibi, Spirit, Wonder Woman, Madagascar – tutti i più grandi successi di Hans Zimmer verranno eseguiti dalla famosa orchestra sinfonica di Kiev, Lords Of The Sound, riconosciuta in tutta Europa per la sua professionalità e bravura. Nella sua carriera Hans Zimmer ha vinto quattro Grammy, due Oscar alla migliore colonna sonora su dodici candidature, tre Golden Globe e un Brit Award, che lo rendono uno dei compositori contemporanei più influenti in assoluto.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-the-music-of-hans-zimmer/

Sabato 8 aprile al Gran Teatro Geox

In calendario sabato 8 aprile poi un appuntamento imperdibile per gli amanti del ballo in generale e dell'hip hop in particolare: l'Italy Hip Hop Dance Championship. Si tratta della più celebre competizione di Hip Hop al mondo, in cui i vincitori delle cinque categorie in gara potranno accedere direttamente al World Hip Hop Dance Championship e rappresentare l’Italia. Non perdere dal vivo i migliori ballerini di Hip Hop!

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 10

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-italy-hip-hop-dance-championship-2023/

Martedì 11 aprile al Gran Teatro Geox

Martedì 11 aprile sarà poi la volta di uno dei nomi più noti della TV italiana, Alessandro Cattelan, che porterà in scena il suo one man show “Salutava sempre”. Un’occasione davvero speciale, si direbbe unica, nella quale il pubblico è invitato a partecipare al funerale di Alessandro Cattelan e da qui partire per raccontare dall’aldilà le follie, le ipocrisie e le piccole manie che contraddistinguono le nostre vite ordinarie nell’aldiquà. Canzoni, stand up, momenti di show, battute e interazione con il pubblico in questa festa per chiedersi insieme “cosa succede dopo?” e anche “cosa fare prima?”.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-alessandro-cattelan/

Giovedì 13 aprile al ?Gran Teatro Geox

Giovedì 13 aprile sarà una serata speciale per i fan dei Beatles: i loro intramontabili successi saranno infatti riportati sul palco dai The Beatbox, la tribute band dei Fab4 più quotata in Europa. L'esibizione sarà arricchita dallo storytelling d’eccezione di Carlo Massarini, assieme al quale i The Beatbox hanno dato vita al nuovo spettacolo "Magical Mistery Story – La Magica storia dei Beatles", che porteranno a Padova per rivivere la storia di una delle band più influenti e amati della storia.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.30

https://zedlive.com/events/gran-teatro-geox-padova-the-beatles-live-again-by-the-beatbox-with-orchestra/

Venerdì 14 aprile al ?Gran Teatro Geox

Venerdì 14 aprile spazio invece al meglio della comicità italiana con l'attesissimo spettacolo de I Soliti Idioti. Il titolo del loro show - "Il Ritorno" - la dice lunga: il popolarissimo duo formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli torna infatti sul palco dopo 10 anni dall'ultimo progetto che li ha visti lavorare assieme! I Soliti Idioti, diventati poco dopo la loro nascita un duo iconico e consacrato dagli intellettuali e da un pubblico trasversale, hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati, con la volontà di rappresentare in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo. Tantissime le maschere proposte da Biggio e Mandelli che sono diventate dei cult della comicità italiana creando veri tormentoni: famoso lo sketch Father & Son, con l’anziano Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca, oltre agli iconici I tifosi, L’amante del primario, Gisella e Sebastiano, Mamma esco. Questi e tanti nuovi personaggi saranno proposti durante gli show di questa tournée teatrale per la gioia dei fan.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-i-soliti-idioti/

Sabato 15 aprile al Gran Teatro Geox

Sabato 15 aprile sarà protagonista una band iconica nel panorama musicale italiano: sul palco i Modà. Dopo la partecipazione alla 73° edizione del Festival di Sanremo i Modà partono per un lungo tour nei principali teatri italiani per la prima volta accompagnati da un'orchestra. Il ritorno sul palco del Teatro Ariston e il successivo tour nei teatri sono anche l’occasione per festeggiare i vent’anni di storia del gruppo e i molti traguardi raggiunti da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). La band, infatti, ha ottenuto in carriera 1 disco di diamante, 9 dischi di Platino, 2 dischi d’oro, 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro. Ma non è tutto. Il 2023 segna anche il decimo anniversario della pubblicazione di “GIOIA”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-moda-orchestra/

Domenica 16 aprile al Palamazzalovo - Montebelluna (TV)

Domenica 16 aprile prosegue con tappa a Montebelluna (TV) il tour "Simpi the Best"del trio comico Marco e Pippo, che portano nei teatri uno show caratterizzato dal susseguirsi delle migliori gag tratte dai loro spettacoli e una continua ed esilarante interazione col pubblico. Mescolando italiano, dialetto veneto, visual comedy ed improvvisazione, con uno stile di comicità pulito e mai volgare che è ormai il loro marchio di fabbrica, Marco e Pippo riescono a dar vita ad una espressione della comicità spontanea e genuina che porta questi ragazzi ad avere un sempre crescente apprezzamento da parte del pubblico, degli addetti ai lavori e della critica.

Palamazzalovo - Montebelluna (TV), inizio ore 21

https://zedlive.com/evento/marco-e-pippo-montebelluna/

Domenica 16 aprile al Gran Teatro Geox

La stessa sera, domenica 16 aprile, a Padova sarà protagonista una delle band italiane più acclamate degli ultimi anni, i Fast Animals and Slow Kids. Sarà uno show imperdibile ed esclusivo, un "Concerto in 4 atti per piccola orchestra da camera", per dare nuova veste ai brani che hanno segnato i quindici anni di storia della band di Perugia(dai primi passi nel 2008 passando dal primo vero album nel 2011 fino all’ultimo disco nel 2021 seguito dal tour dello scorso anno).Un vero e proprio viaggio in quattro atti che ripercorrerà la storia e la crescita di quattro uomini che hanno cominciato il loro percorso insieme all’inizio dei vent’anni.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-fast-animals-and-slow-kids-padova/

Giovedì 20 aprile al Gran Teatro Geox

Giovedì 20 aprile spazio ancora una volta ad un gigante della musica italiana: Fabrizio Moro. Dopo il successo della tournée della scorsa nelle più suggestive location all’aperto in giro per l’Italia e delle due incredibili tappe finali a dicembre de "La Mia Voce Tour 2022" nei Palasport di Milano e di Roma, il celebre cantautore torna in tour con "Racconti Unplugged", uno spettacolo emozionante e unico in una dimensione intima e coinvolgente.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-fabrizio-moro/

Domenica 23 aprile alla Kioene Arena

Domenica 23 aprile appuntamento invece con una star della musica mondiale per Padova, dove arriva Avril Lavigne. Quando la cantautrice e musicista americana fece la sua comparsa sulla scena musicale a soli 17 anni, era un maschiaccio pop-punk che si rifiutava di ricorrere a mise succinte per conquistare il pubblico, preferendo puntare su una voce potente, melodie vivaci e testi schietti. Essere coerente e onesta con se stessa e concentrarsi sulla musica anziché sull’immagine ha pagato, a livello di critica e di vendite. Oggi riempie i palazzetti in giro per il mondo e in Veneto arriva per portare in tour la sua ultima fatica: l'album "Love Sux".

Kioene Arena - Padova, inizio ore 21.15

https://zedlive.com/evento/kioene-arena-padova-avril-lavigne/

Giovedì 27 e venerdì 28 aprile all'Arena di Verona

Doppio appuntamento giovedì 27 e venerdì 28 aprile con Sfera Ebbasta, il massimo esponente della trap italiana e quello che è stato capace più di tutti di portarla nel mainstream. Nella meravigliosa cornice dell'Arena di Verona, Sfera Ebbasta porterà tutto il meglio del suo repertorio costellato di hit, che per giovani e meno giovani ormai rappresenta un pezzo di storia.

Arena di Verona, inizio ore 21.00 entrambe le sere

https://zedlive.com/evento/arena-di-verona-verona-sfera-ebbasta-verona/

https://zedlive.com/evento/arena-di-verona-verona-sfera-ebbasta-verona-2/

Giovedì 27 aprile al Gran Teatro Geox

Sempre giovedì 27 aprile riflettori puntati su un altro grande nome della musica italiana, Niccolò Fabi. Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, dopo 25 anni di musica Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. A Padova porta sul palco il suo ultimo disco “Meno per meno”, un viaggio sonoro tra passato e presente, così come tutti i grandi successi della sua lunga e luminosa carriera.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-niccolo-fabi/

Venerdì 28 e sabato 29 aprile al Gran Teatro Geox

Venerdì 28 e sabato 29 aprile ci sarà invece la prima assoluta in italia del Marillion Weekend, la due giorni di eventi all’insegna del prog-rock con protagonista una band che ne ha fatto la storia: i Marillion, per l'appunto. Il Marillion Weekend è ormai un vero e proprio brand esportato in tutto il mondo: in Canada, in Cile, in Olanda, in Polonia, in Svezia, in Portogallo, in Gran Bretagna, solo per citare alcuni dei Paesi in cui si è posizionato ed è ormai noto il marchio. Protagonista assoluta la più grande band della seconda generazione del Prog-Rock, che incontrerà i fan provenienti da ogni parte del mondo. Due show inediti, che hanno la particolarità di essere due spettacoli diversi, con setlist completamente differenti.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-marillion-weekend/

Venerdì 28 aprile a San Bonifacio (VR)

Sempre venerdì 28 aprile, ma a San Bonifacio, nuova tappa del tour "Simpi the Best" del trio comico Marco e Pippo. Portano sul palco uno show caratterizzato dal susseguirsi delle migliori gag tratte dai loro spettacoli e una continua ed esilarante interazione col pubblico. Da non perdere.

Teatro Centrale - San Bonifacio (VR), inizio ore 21.15

https://zedlive.com/evento/marco-e-pippo-teatro-central-san-bonifacio/

Domenica 30 aprile al Gran Teatro Geox

La programmazione del mese si chiude domenica 30 aprile con la stella mondiale del jazz Diana Krall. A parlare per lei è la sua carriera costellata di successi. È l’unica cantante dell’area jazz ad avere visto 9 suoi album debuttare in testa alla classifica Billboard Jazz Albums. Ad oggi, i suoi album hanno guadagnato 5 Grammy Awards, 10 Juno Awards e hanno conquistato 9 dischi d’oro, 3 di platino e 7 multi-platino. Ha venduto oltre 6 milioni di dischi solo negli USA e oltre 15 in tutto il mondo e durante gli anni '90 e 2000 è stata l'artista jazz donna col massimo numero di ascolti e di dischi venduti nel mondo.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-diana-krall/

