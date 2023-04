Zed! tutti gli spettacoli, i concerti e gli appuntamenti di maggio

Il mese di aprile volge al termine, con ancora cinque giorni ricchissimi di appuntamenti tra musica e comicità in Veneto. È quindi il momento di volgere lo sguardo al mese di maggio, che grazie alla programmazione targata Zed! sarà ancora una volta all'insegna dello spettacolo.

Sarà protagonista la musica, coi concerti dei grandi artisti nazionali e internazionali. Ma anche la comicità, con il proseguire dell'incredibile tour di Marco e Pippo, e la danza, con l'attesissimo ritorno di "Lord of the Dance".

Giovedì 4 maggio alla Kioene Arena

Si parte in quarta giovedì 4 maggio con uno dei nomi più amati del panorama musicale italiano: Biagio Antonacci. Tornerà a Padova per il “Palco Centrale Tour”, con cui riabbraccerà il suo pubblico dopo più di 3 anni di silenzio: il periodo più lungo che abbia mai passato senza suonare dal vivo. Ad accogliere i fan del cantautore milanese un palco, sistemato appunto al centro del palazzetto, che diventa l’occasione per Biagio per guardarli negli occhi e condividere con loro i brani che hanno segnato la sua lunga e felice carriera e far ascoltare per la prima volta live gli ultimi singoli “Seria”, “Telenovela” e "Sognami".

Kioene Arena - Padova, inizio ore 21

https://zedlive.com/evento/kioene-arena-padova-biagio-antonacci/

Venerdì 5 e sabato 6 maggio e Teatro Sociale - Rovigo

Venerdì 5 e sabato 6 maggio ci sarà invece un doppio appuntamento con l'irresistibile comicità del trio Marco e Pippo, rispettivamente a Rovigo e a Jesolo. Prosegue così il successo del tour "Simpi the Best", con il quale il trio sta portando nei teatri uno show caratterizzato dal susseguirsi delle migliori gag tratte dai suoi spettacoli e una continua ed esilarante interazione col pubblico. Mescolando italiano, dialetto veneto, visual comedy ed improvvisazione, con uno stile di comicità pulito e mai volgare che è ormai il loro marchio di fabbrica, Marco e Pippo riescono a dar vita ad una espressione della comicità spontanea e genuina che porta questi ragazzi ad avere un sempre crescente apprezzamento da parte del pubblico, degli addetti ai lavori e della critica.

Teatro Sociale - Rovigo, inizio ore 21:15 | Cinema Teatro Vivaldi - Jesolo, inizio ore 21.30

https://zedlive.com/evento/teatro-sociale-rovigo-marco-e-pippo/

Sabato 13 maggio alla Kioene Arena

Sabato 13 maggio spazio poi ad una delle nuove stelle della musica italiana: Tananai. La sua storia inizia nel 2019 con la pubblicazione dei singoli “Volersi Male”, “Bear Grylls”, “Ichnusa” e “Calcutta”, che già fanno drizzare le antenne agli ascoltatori più attenti. È nel 2021 che arriva una svolta: l’anno si apre con la pubblicazione del singolo “BABY GODDAMN”, oggi certificato disco di platino. A dicembre Tananai è poi tra i vincitori di Sanremo Giovani, assicurandosi un posto tra i 25 Big in gara al 72° Festival di Sanremo nel 2022, al quale partecipa con “Sesso occasionale”, che subito dopo la conclusione della kermesse raccoglierà un successo di pubblico incontenibile. Forte dell'esperienza del 2022, si ripresenta all'ultimo Festial di Sanremo con "Tango", altra hit che lo colloca stabilmente tra i big della nuova scena musicale italiana.

Kioene Arena - Padova, inizio ore 21

https://zedlive.com/evento/kioene-arena-padova-tananai-padova/

Domenica 14 maggio al Gran Teatro Geox

Domenica 14 maggio sarà poi la volta di un grande evento dedicato all'hip-hop, H2R – Hip Hop Revolution! È dal 2008 che Padova ospita questo straordinario appuntamento dedicato alla musica hip-hop e alla passione, all’allegria e alla fratellanza che solo la danza sa trasmettere. Durante l’evento andranno in scena il tradizionale Contest Coreografico di ballo, show e spettacolari battles con artisti provenienti da tutta Italia e da tutta Europa. Sarà un'imperdibile occasione per vedere dal vivo i migliori ballerini di hip-hop e breakdance al mondo!

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 11

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-hip-hop-revolution/

Giovedì 18 maggio al Gran Teatro Geox

Giovedì 18 maggio è in calendario un imperdibile appuntamento con la musica internazionale: sul palco i The Prodigy. L’iconica formazione che ha reso popolare a livello planetario la scena big beat inglese torna finalmente nel nostro Paese dopo anni di assenza. Maxim e Liam Howlett, in arte The Prodigy arriveranno infatti a Padova per uno dei soli due appuntamenti italiani del loro attesissimo tour. L’anno scorso i The Prodigy hanno festeggiato il venticinquesimo anniversario di "The Fat of The Land", l’album che li ha resi celebri grazie a pezzi generazionali come "Firestarter", "Smack My Bitch Up" e "Breathe", con l’uscita di una speciale edizione in vinile.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21

https://zedlive.com/evento/the-prodigy/

Domenica 21 maggio al Gran Teatro Geox

Protagonista ancora la grande musica domenica 21 maggio con gli Inti Illimani insieme a Giulio Wilson. La band cilena e il cantautore fiorentino, reduci dal successo del "Vale la pena tour" che li ha visti protagonisti nello scorso anno, tornano a suonare dal vivo insieme con una tournée che, dopo aver percorso l'America Latina, approderà in Italia e in particolare a Padova. Presenteranno così il loro primo disco assieme dal titolo “AUGUA”, in uscita il 28 aprile 2023. Oltre a ripercorrere i grandi successi degli Inti Illimani, quindi, ci sarà l’occasione per ascoltare la fusione artistica tra Giulio Wilson – cantautore geniale dallo stile ricercato e demodé – e questa straordinaria band che oggi dimostra di essere più attuale che mai.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

https://zedlive.com/evento/inti-illimani-giulio-wilson-padova-21-maggio-2023/

Lunedì 22 maggio al Gran Teatro Geox

Lunedì 22 maggio sarà la volta di un toccante, straordinario tributo agli ABBA con lo show "Dancing Queen". L'imperdibile show arriva in Italia per celebrare i 50 anni di una delle band più rappresentative della storia della musica pop mondiale, che ha saputo creare canzoni che uniscono influenze disco e ballate commoventi, melodie europee a ritmi esotici, mettendo d’accordo musicalmente intere generazioni. Il Tribute Show degli ABBA vedrà i brani più importanti del gruppo svedese riproposti da un’orchestra in chiave sinfonica dal vivo. Nella setlist degli spettacoli non mancheranno brani dal calibro di "Waterloo", "Chiquitita", "Mamma Mia", "Knowing Me Knowing You", "Fernando", "Dancing Queen", "Super Trouper" e "Gimme Gimme". "Dancing Queen" è uno show a tutto tondo accompagnato da costumi pittoreschi tipici della band, video psichedelici, scenografie spettacolari e passione!

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-dancing-queen-padova/

Venerdì 26 maggio al Gran Teatro Geox

Venerdì 26 maggio spazio di nuovo ad un grande nome della musica italiana: arriva RAF. Sarà un grande ritorno dal vivo per Raffaele Riefoli con il "La Mia Casa Tour", che l'artista presenta con queste parole dedicate ai fan: "Quest'anno i teatri torneranno a essere ‘La mia casa’. Vi accoglierò con nuove sonorità, nuove canzoni. Musica e parole con l’energia e le emozioni di sempre”. Una carriera ricca di soddisfazioni, di tanta musica e riconoscimenti, attestati di stima profonda e affetto dei fan, che torneranno ad ascoltare dal vivo una tra le più belle voci e firme della discografia italiana, che si pone sempre così contemporanea e vivida anche nella nuova scena della musica attuale.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-raf/

Domenica 28 maggio al Gran Teatro Geox

Il mese si chiuderà domenica 28 maggio con un altro attesissimo ritorno, quello di "Lord of the Dance"! In occasione del suo 25esimo arriversario, lo show torna finalmente in Italia dopo 15 anni di assenza. Dal suo debutto nel 1996 al Point Theatre di Dublino, ha visitato oltre 1.000 luoghi in tutto il mondo ed è stato visto dal vivo da oltre 60 milioni di persone in 60 paesi diversi in ogni continente. Non a caso, Lord of the Dance è una delle produzioni di danza di maggior successo al mondo ed è lo spettacolo itinerante di maggior successo nella storia dell’intrattenimento. Ballerino, coreografo e regista, Michael Flatley, l’ideatore dello spettacolo che ha cambiato per sempre il volto della danza irlandese, ha commentato così il ritorno dello show: “Sono entusiasta di riportare in tour Lord of the Dance! Sento che questo è il tour più vitale nei nostri 25 anni di storia, spero che aiuti a rinnovare lo spirito e portare il sorriso sui volti di tutti”.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-lord-of-the-dance/

