Zed! tutti gli spettacoli, i concerti e gli appuntamenti di marzo

Con febbraio ormai agli sgoccioli è ora di guardare a cosa ci aspetta all'orrizonte. E il mese di marzo sarà...uno spettacolo grazie alla programmazione targata Zed! in giro per il Veneto. Come al solito, ce n'è per tutti gusti: dai comici più amati ai musical e al grande teatro, fino ai concerti più attesi delle vecchie e nuove stelle del panorama musicale italiano. Un'offerta come sempre ricca e variegata, che andrà a toccare le province di Padova, Venezia, Treviso e Rovigo per un totale di 21 appuntamenti in calendario.

Venerdì 3 e sabato 4 marzo

Si inizia venerdì 3 e sabato 4 marzo con una doppia data del trio comico Marco e Pippo al Teatro Corso di Mestre. Saranno i primi due appuntamenti del tour che li vedrà viaggiare con "Simpi The Best", l’irresistibile show con cui porteranno in scena la loro inconfondibile comicità e che il prossimo mese farà tappa poi a Schio (VI) il 9 e 10 marzo, ad Adria (RO) il 18 e 19 marzo, a Oderzo (TV) il 24 marzo e a San Donà di Piave (VE) il 31 marzo.

Con il susseguirsi delle migliori gag tratte dai loro spettacoli e una continua ed esilarante interazione col pubblico. Mescolando italiano, dialetto veneto, visual comedy ed improvvisazione, con uno stile di comicità pulito e mai volgare che è ormai il loro marchio di fabbrica, Marco e Pippo riescono a dar vita ad una espressione della comicità spontanea e genuina che porta questi ragazzi ad avere un sempre crescente apprezzamento da parte del pubblico, degli addetti ai lavori e della critica.

Teatro Corso - Mestre (VE), inizio ore 21.15 entrambe le sere

Domenica 5 marzo

Domenica 5 marzo sarà il momento giusto per fare un tuffo nei ricordi con i Sonohra. Con questo live, che è un'anticipazione del nuovo tour “Liberi Da Sempre – Nuova Era”, Luca e Diego Fainello sono pronti a far sognare nuovamente il loro pubblico, quella generazione che e? cresciuta cantando a squarcia gola “L’Amore” e tutti i brani di "Liberi Da Sempre", fortunatissimo album d’esordio dei Sonohra uscito nel 2008 e che li ha portati alla ribalta internazionale. Una nuova era, un nuovo inizio per i Sonohra che sono pronti a rivivere le stesse emozioni di allora con la maturità artistica di oggi e il ritorno alle origini e al loro sound originale pop/rock degli anni 2000.

Geox Live Club - Padova, inizio ore 21.15

Mercoledì 8 marzo

Mercoledì 8 marzo è tempo di ridere: a Padova arriva Giorgio Panariello con il suo nuovo spettacolo "La favola mia". Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: sono questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 30 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

Giovedì 9 e venerdì 10 marzo

Come anticipato, giovedì 9 e venerdì 10 marzo ancora spazio per il meglio della comicità, perchè al Teatro Astra di Schio arrivano Marco e Pippo con un altro doppio appuntamento del tour "Simpi The Best".

Teatro Astra - Schio (VI), inizio ore 21 entrambe le sere

Venerdì 10 marzo

Venerdì 10 marzo però sarà anche il momento di rivedere sul palco una leggenda della musica italiana: Massimo Ranieri. Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno show unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente. Nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

Domenica 12 marzo

Domenica 12 marzo sarà poi la volta di Ron, un altro nome che è scolpito nella storia della musica del nostro Paese. L’affezionatissimo pubblico che lo segue da sempre avrà l’occasione di ascoltare il nuovo album “Sono un figlio”, composto da brani che lo rappresentano pienamente in questo periodo della sua vita. “Cantare dal vivo è la cosa che amo di più in assoluto….mi sento sempre libero di dire e suonare quello che mi piace di più. Quest’anno poi c’è la novità che oltre ai brani della mia storia potrò finalmente cantare quelli del mio nuovo album. Non vedo l’ora!”, ha dichiarato Ron.

Palamazzalovo - Montebelluna (TV), inizio ore 21.15

Sabato 18 marzo

Sabato 18 marzo fa finalmente il suo ritorno We Will Rock You, lo spettacolo teatrale rock di maggior successo al mondo, con le hit dei Queen. L’appassionante vicenda di Galileo e Scaramouche, una grande storia d’amore per la Musica e per la Libertà, sarà in scena nei teatri italiani con un cast rinnovato, per tornare ad infiammare intere platee animate da giovani e meno giovani, che condivideranno con i protagonisti, tra emozioni e risate, il racconto di una Speranza per un futuro migliore, dell’impegno e sacrificio necessari per cambiare un destino che sembra già scritto, del potere salvifico del Rock and Roll, della condivisione e del diritto di poter esprimere sé stessi. Il ritmo della narrazione ha come motore trainante i più grandi successi dei Queen, suonati rigorosamente dal vivo da una band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

Sempre sabato 18 e poi domenica 19 marzo

Sempre sabato 18 e poi domenica 19 marzo è in calendario un imperdibile doppio appuntamento con la comicità di Marco e Pippo ad Adria, in provincia di Rovigo, per il tour "Simpi The Best".

Teatro Comunale - Adria (RO), inizio ore 21 sabato | inizio ore 18 domenica

Domenica 19 marzo

Un altro appuntamento da non perdere assolutamente domenica 19 marzo sarà quello con Ernia, uno dei rapper - e in generale degli artisti - più amati e seguiti del panorama musicale italiano. Il 2022 è stato un anno davvero importante per Ernia, una delle voci più uniche, originali e autorevoli che ha saputo reinventare il sound del rap italiano portandolo ai vertici di tutte le classifiche. La sua "Superclassico" è 6 volte disco di platino e conta solo su Spotify quasi 120 milioni di ascolti. Il suo ultimo album "Io non ho paura", uscito a novembre, ha debuttato al primo posto in classifica Fimi ed è già disco di platino. Ma come più volte ha dichiarato, ciò che Ernia desidera è soprattutto avere la possibilità di presentarlo dal vivo: detto, fatto.

Kioene Arena - Padova, inizio ore 21.30

Domenica 19 marzo

Domenica 19 marzo c'è veramente l'imbarazzo della scelta, perchè sempre a Padova (ma al Gran Teatro Geox) sarà sul palco Arturo Brachetti. Dopo cinque trionfali stagioni in Europa (oltre 600.000 spettatori in quasi 500 repliche, innumerevoli sold out e standing ovation) il più grande trasformista del mondo torna con il suo one man show “SOLO, the Legend of quick-change”. Arturo Brachetti in questo spettacolo apre le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: tutto è possibile insieme ad Arturo Brachetti, il grande maestro internazionale di quick-change che mette in scena un varietà surrealista e funambolico, in cui immergersi lasciando a casa la razionalità.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 18.45

Giovedì 23 marzo

Giovedì 23 marzo un altro appuntamento con il rap d'alta classifica: sempre alla Kioene Arena arriva Salmo. Dopo essere stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio, davanti a 50 mila persone, con il suo "Flop Tour" Salmo propone uno show completamente nuovo e pensato per l’occasione, un concerto imperdibile dove alla musica e alla creatività si uniscono una carica ed energia che caratterizzano i suoi live. Eclettico, anticonformista, provocatorio, SALMO - con oltre 2,8 miliardi di streaming totali, 63 dischi di platino e 40 dischi d’oro - ancora una volta sul palco trova la sua naturale dimensione, per creare un contatto sempre più profondo con il pubblico, trasversale come il suo personaggio e la sua proposta musicale, contaminata e in continua evoluzione.

Kioene Arena - Padova, inizio ore 21

Venerdì 24 marzo

Venerdì 24 marzo è in programma un appuntamento imperdibile per i più giovani appassionati di musica con Shiva, uno dei simboli della trap italiana. Arriva sui palchi di tutta italia dopo aver pubblicato il nuovo attesissimo album, “Milano Demons”, che ha debuttato al primo posto della Classifica Top Album FIMI e ha da subito invaso con tutti i suoi brani la Top 50 Italia di Spotify, inserendosi anche a gamba tesa nella classifica mondiale dei brani più ascoltati Top Songs globale di Spotify come più alta nuova entrata con “Alleluia” (feat Sfera Ebbasta).

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21

Sempre venerdì 24 marzo

Sempre venerdì 24 marzo, ma ad Oderzo in provincia di Treviso, va in scena uno spettacolo di tutt'altro genere. Sul palco il trio comico Marco e Pippo con "Simpi The Best", lo show che raccoglie il meglio della loro irresistibile comicità-

Teatro Cristallo - Oderzo (TV), inizio ore 21

Sabato 25 marzo

Sabato 25 marzo i riflettori invece sono puntati su Marco Travaglio, che porterà sul palco il suo "I migliori danni della nostra vita". Nel suo consueto stile satirico, Marco Travaglio racconterà gli ultimi 5 anni di storia italiana: ovvero come i poteri della politica, della finanza e dell’informazione hanno ribaltato il voto degli italiani, dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all’Ancien Régime e alla guerra infinita. E come – sempre secondo Travaglio – “possiamo difenderci da questi golpisti 2.0, sorridendo di più e informandoci meglio.”

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21

Sabato 25 (ma già sold-out) e poi domenica 26 marzo

Ancora sabato 25 (ma già sold-out) e poi domenica 26 marzo è in calendario un doppio appuntamento con uno dei cantanti più amati di sempre in Italia: Max Pezzali. Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera a luglio con la doppia data a San Siro, la festa prosegue. Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max: da "Hanno ucciso l'Uomo Ragno", lo straordinario debutto che ha conquistato all’istante tutta Italia nei primi anni novanta, alle leggendarie "Sei un mito" e "Nord Sud Ovest Est", passando per la romanticissima "Come mai" e la nostalgica, commovente "Gli anni", la scaletta ripercorre successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato e un vissuto che nessun altro come Max Pezzali sa raccontare e riportare alla luce. Lo show di sabato 25 è sold-out, restano biglietti per la replica di domenica 26.

Arena Spettacoli - Fiera di Padova (Padoglione 7), inizio ore 21.30 entrambe le sere

Venerdì 31 marzo

Si chiude in bellezza venerdì 31 marzo con i Nomadi sul palco per un concerto di beneficenza. La storica band divenuta celebre con brani come "Dio è morto" e "Io vagabondo" si esibirà infatti a favore del servizio cani guida ed ausili per non vedenti del Lions Club: il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto alla fondazione di Club Lions Distretto 108 Ta3 - Onlus per l’acquisto di cani guida da donare a persone non vedenti.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

Stessa sera, venerdì 31 marzo

La stessa sera, venerdì 31 marzo, un altro appuntamento del tour "Simpi the Best" del trio comico Marco e Pippo, con tappa a San Donà di Piave in provincia di Venezia.

Teatro Metropolitano Astra - San Donà di Piave (VE), inizio ore 21.15

