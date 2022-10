Zed! tutti gli spettacoli, i concerti e gli appuntamenti di novembre

Zed! Presenta tutti gli imperdibili appuntamenti di novembre nelle venues del veneto!

Gran teatro Geox - Padova:

5 novembre - Brit Floyd

9 novembre - Elio

11 novembre - Daniele Silvestri

12 novembre - Forza Venite Gente — Il Musical

13 novembre - Verdena

18 novembre - Steve Hackett

19 novembre - A Special Evening With Gregory Porter

26 novembre - Tick, Tick… Boom! — Il Musical

Kioene Arena - Padova:

3 novembre - The Cure

22 novembre - Salmo

Arena Spettacoli - Fiera Di Padova:

19 novembre - Elrow — Il Party Più Pazzo Del Mondo

Zoppas Arena - Conegliano (TV):

11, 12, 13 novembre - Le Cirque World’s Top Performers In "Alis"

25 novembre - Checco Zalone

Dettagli

A novembre la stagione degli spettacoli in Veneto mette il turbo grazie alla ricchissima e variegata offerta targata Zed!. Tra Gran Teatro Geox, Kioene Arena e Arena Spettacoli (Fiera) a Padova e Zoppas Arena a Conegliano (TV) in questo mese ce n'è davvero per tutti: dai grandi concerti internazionali a quelli degli artisti italiani più amati, dalla comicità alle arti circensi, passando per i musical fino ad un grande evento di musica house e techno.

Giovedì 3 novembre

La partenza sarà col botto, perché si comincia il giovedì 3 novembre con i The Cure, una delle band più celebri di tutti i tempi e icona del rock britannico. Il gruppo guidato da Robert Smith farà il suo trionfale ritorno in Italia per 4 date esclusive, tra cui quella di Padova, a sei anni esatti di distanza dall'ultima sua visita nello Stivale. Mentre i fan ancora attendono l'uscita del nuovo disco - annunciato da tempo - "Songs of the Lost World" (14 anni dopo l'ultimo album "4:13 Dream"), l'attesa di rivederli sul palco è già alle stelle. E, stando a quanto visto nei concerti in giro per l'Europa delle scorse settimane, pare che qualche assaggio di nuove canzoni potranno gustarselo...

Kioene Arena, inizio ore 19.

Sabato 5 novembre

Sarà poi di nuovo la musica di un'altra leggendaria band a deliziare Padova sabato 5 novembre, perché sono in arrivo i Brit Floyd, la più grande e celebre tribute band dei Pink Floyd. Dopo oltre 1000 spettacoli in tutto il mondo, pubblico e critica sono concordi: si tratta di uno show rock senza eguali, capace di rendere omaggio alla leggendaria band inglese in maniera unica e inimitabile. Non manca davvero nulla: da "The Wall", a "The Dark Side of the Moon", da "Wish You Were Here", da "Animals" a "The Division Bell", fino all'esecuzione nota per nota di 23 minuti dell'iconica canzone "Echoes". Insomma, per i fan dei Pink Floyd - e per chi semplicemente vuole conoscerli meglio - è un'occasione da non perdere.

Gran Teatro Geox, inizio ore 21:30.

Mercoledì 9 novembre

Dopo un'immersione nel meglio della musica internazionale, ma rimanendo nel campo dei tributi ai grandi maestri della musica, spazio al genio nostrano di Elio, che mercoledì 9 novembre arriva a Padova con un meraviglioso spettacolo dedicato ad Enzo Jannacci. Lo show dal titolo "Ci vuole orecchio", per usare le parole di Elio, «non è un omaggio, ma una ricostruzione di quel suo mondo di nonsense, comico e struggente». Uno spettacolo un po’ circo un po’ teatro canzone, dove una band di cinque musicisti, grazie agli arrangiamenti di Paolo Silvestri, permetterà ad Elio, filosofo assurdista e performer eccentrico, di surfare sul repertorio dell’amato Jannacci.

Gran Teatro Geox, inizio ore 21:15.

Venerdì 11 novembre

Si prosegue poi venerdì 11 novembre con un altro grande nome della musica italiana: Daniele Silvestri. Il cantautore romano torna sul palco per un tour nei teatri che si preannuncia imperdibile, in cui ogni data sarà letteralmente unica: «Non solo eseguiremo dei brani inediti, ma li scriveremo, riscriveremo, cambieremo e improvviseremo in ogni singola data sotto gli occhi di tutti quelli che verranno a vederci. Spettatori inevitabilmente partecipi – volenti o nolenti – di questa parte sperimentale e creativa dello spettacolo. Il resto…il modo e la forma…i contenuti stessi...li lascio per ora alla vostra immaginazione». Parola di Daniele Silvestri.

Gran Teatro Geox, inizio ore 21.

Venerdì 11 novembre

Spostandoci alla Zoppas Arena di Conegliano (TV), sempre venerdì 11 novembre - e in replica sabato 12 e domenica 13 - protagonista sarà la compagnia Le Cirque World's Top Performers che porterà in scena il suo acclamato spettacolo circense "Alis - Christmas Gala". Per quasi 2 ore, senza interruzioni e senza usare animali, "Alis" prenderà per mano il pubblico di ogni età e lo accompagnerà in un viaggio immaginario alla scoperta delle qualità umane, attraverso una trama suggestiva, ricca di atmosfere ispirate alla letteratura fantastica dell’800 e al capolavoro del romanziere Lewis Carroll. In scena equilibristi, acrobati, giocolieri, clown, cantanti e musicisti, che rappresentano l’élite mondiale delle arti circensi contemporanee.

Zoppas Arena, inizio ore 21 (11 e 12 novembre) | inizio ore 17 (13 novembre).

Sabato 12 novembre

Nel frattempo, sabato 12 novembre è tempo di musical in quel di Padova. E non uno qualunque: va infatti in scena "Forza Venite Gente"! Un musical italianissimo, che debuttava nel lontano 9 ottobre 1981, oltre 40 anni fa, al Teatro Unione di Viterbo, diventando nel giro di pochi anni un vero e proprio spettacolo-culto dell’intero panorama nazionale, arrivando a varcarne gli stessi confini geografici per essere tradotto in otto lingue e rappresentato in Paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia. Uno show capace di rendere onore alla straordinaria figura di San Francesco e di estrapolare dalla sua storia tanti insegnamenti e spunti di riflessione anche per i nostri giorni.

Gran Teatro Geox, inizio ore 21.

Domenica 13 novembre

Rimanendo a Padova, domenica 13 novembre i riflettori saranno invece puntati su una band che ha fatto la storia recente della musica italiana: i Verdena. La rock band bergamasca arriva nella città del Santo per l'unica data nel Triveneto del suo tour, che arriva subito dopo l'uscita del nuovo album "Volevo Magia", che ha rotto un lungo silenzio a 7 anni di distanza dal precedente progetto in due volumi “Endkadenz”. Ma i fedelissimi fan nsi sono fatti trovare più che pronti: come raccontano gli stessi Verdena, «siamo fermi da sette anni, non ci siamo fatti sentire, abbiamo buttato fuori le date e il pubblico, senza neanche sentire una nota, ha comprato i biglietti. Un bel calore che sinceramente non ci aspettavamo». Un calore che sicuramente sentiranno provenire anche da sotto il palco in questo nuovo tour.

Gran Teatro Geox, inizio ore 21.

Venerdì 18 novembre

Venerdì 18 novembre ancora protagonista a Padova la grande musica internazionale con il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett! La nuova tournée segna il 50esimo anniversario del magnifico "Foxtrot" del 1972, album che mise i Genesis al centro della scena rock britannica e di cui Hackett parla così: «credo che non ci sia nemmeno una traccia debole nell’album, hanno tutte i loro punti di forza e sono impaziente di poter suonare dal vivo l’intero album». Inserito nel 2010 nella Rock and Roll Hall of Fame, Hackett prima di abbandonare i Genesis partecipa a 6 album in studio, 3 album dal vivo, sette singoli e un EP, contribuendo in maniera essenziale allo straripante successo dei Genesis. E ora il pubblico italiano potrà finalmente tributargli l'omaggio che si merita.

Gran Teatro Geox, inizio ore 21:15.

Sabato 19 novembre

Sabato 19 novembre arriva per la prima volta a Padova Elrow, celebre festival musicale internazionale con dj e artisti di varie estrazioni, conosciuto come "il party più pazzo del mondo".

Elrow è il format di intrattenimento musicale house e techno che unisce musica, teatro e arti varie: questa edizione vedrà alternarsi alla consolle svariati dj/producer tra i più apprezzati del panorama internazionale. Il tutto sarà ambientato in una cornice colorata, magica, tropicale, che porterà lo spettatore a vivere un’esperienza unica e travolgente nel magico "Sambowdromo Do Brasil"! Elrow è un party unico, un’esperienza in cui l’ordinario non è contemplato, ma dove esiste la ricerca dello straordinario e dell’inaspettato, il luogo dove puoi essere ciò che vuoi.

Arena Spettacoli (Fiera di Padova), inizio ore 20.

Sabato 19 novembre

Sempre sabato 19 novembre, sempre a Padova, continueranno a brillare le stelle della musica internazionale con Gregory Porter, il genio mondiale del soul e del jazz.

Nato a Los Angeles, cresciuto a Bakersfield, Gregory Porter è il cantante soul americano che ha conquistato il mondo con i suoi album. Vincitore di ben 2 Grammy Awards per il Miglior Album Vocale, con una voce che sa essere carezzevole o decisa, calda o incoraggiante, Gregory Porter viene definito “un giovane cantante fantastico” da Wynton Marsalis, con cui si esibisce spesso a New York. Porter, dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, è tornato sulla scena con "Still Rising", un doppio album contenente 34 tracce tra brani inediti, cover, duetti e una selezione speciale delle sue canzoni più amate. Con le quali è pronto ad incantare Padova.

Gran Teatro Geox, inizio ore 21:30.

Martedì 22 novembre

Martedì 22 novembre protagonista a Padova un mostro sacro del rap italiano, Salmo, che dopo il maestoso live di San Siro di quest'estate prosegue con un tour nei palazzetti. L’attività live occupa da sempre un posto centrale nel percorso di Salmo, che trova sul palco la sua naturale e autentica dimensione, a contatto con il pubblico che è trasversale come il suo personaggio e la sua proposta musicale, contaminata e in continua evoluzione. Eclettico, anticonformista, provocatorio - con oltre 2,1 miliardi di streaming totali, 56 dischi di platino e 31 dischi d’oro - ha affrontato col suo ultimo album "Flop" un tema delicato e tabù come quello del fallimento. Fallimento che tuttavia, per il suo album, non è arrivato, visto che è rimasto per mesi in vetta alle classifiche ed è valso all'artista sardo un doppio disco di platino.

Kioene Arena, inizio ore 21.

Venerdì 25 novembre

Venerdì 25 novembre i riflettori si spostano a Conegliano (TV), dove ad esibirsi sarà uno dei comici più amati dagli italiani, Checco Zalone. Dopo aver battuto ogni record della storia del cinema nostrano ed aver fatto innamorare di sè tutti a colpi di risate, Checco torna nei teatri e nei palazzetti con un nuovo esilarante spettacolo dal vivo, dal titolo "Amore + Iva". Scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, si tratta di uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici ed amati del panorama italiano.

Zoppas Arena, inizio ore 21.

Sabato 26 novembre

Sabato 26 novembre arriva a Padova un musical che è una novità assoluta: "tick, tick... BOOM!". Scritto dal vincitore del Premio Pulizter Jonathan Larson, "tick, tick… BOOM!" ha conquistato il grande pubblico con la recente versione cinematografica interpretata da Andrew Garfield, candidato all’Oscar 2022 e premiato ai Golden Globe Awards come miglior attore protagonista proprio per questo film. "tick, tick… BOOM!" conquisterà il pubblico con la sua storia fortemente autobiografica ed inevitabilmente appassionante, che ruota attorno alla vita di un giovane compositore che tenta di far produrre un proprio musical a Broadway nella New York del 1990, tra mille complicazioni e peripezie. Nel ruolo del protagonista Jon, il giovanissimo talento italiano Nicolò Bertonelli, reduce dal successo televisivo di "Braccialetti Rossi 3".

Gran Teatro Geox, inizio ore 21:15.

Domenica 27 novembre

La ricca programmazione del mese si chiude domenica 27 novembre con il concerto di una vera e propria icona della trap italiana, Capo Plaza. Con decine e decine di dischi d'oro e di platino appesi alla parete, il trapper salentino è l'idolo di una generazione cresciuta con le sue canzoni. Il suo ultimo singolo "Capri Sun" è appena diventato doppio disco di platino, il suo album più recente "Plaza" ha conquistato anch'esso due dischi di platino, tutti e 3 gli abum pubblicati finora in carriera sono tutt'ora nella top 100 FIMI dei dischi più venduti in Italia. Insomma, i numeri parlano per Capo Plaza, anche in termini di fan che saltano per lui sotto al palco. Provare per credere.

Gran Teatro Geox, inizio ore 21.

Info biglietti

I biglietti per gli spettacoli di ottobre sono disponibili sui circuiti tradizionali ed online su Ticketmaster e Ticketone.

Info venues

lI Gran Teatro Geox di Padova è uno dei più importanti teatri in Italia e in Europa ed è situato in via Giuseppe Tassinari,1.

la Kioene Arena è tra i più importanti palazzetti dello sport del Veneto ed è situata in Via S. Marco, 53 a Padova. È casa del Volley Padova e teatro del campionato di pallavolo maschile SuperLega, ma anche dei migliori concerti di artisti nazionali e internazionali.

la Zoppas Arena è il più importante palasport di Conegliano (Treviso), situato Viale dello Sport, 2. La struttura, inaugurata nel 2008, ospita i grandi eventi musicali e culturali, e i tour nazionali dei più grandi artisti in concerto.

L'Arena Spettacoli Padova Fiere corrisponde allo spazio fieristico N° 8 della Fiera di Padova, uno spazio teatrale senza precedenti, collocato in via Niccolò Tommaseo, 59.

