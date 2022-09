Zed! tutti gli spettacoli, i concerti e gli appuntamenti di ottobre

Dopo una pausa estiva utile a ricaricare le batterie, è tempo di tornare a cantare, ballare e ridere nei migliori teatri e palazzetti. Ecco allora che Zed! annuncia tutti gli spettacoli di un ottobre 2022 che si preannuncia indimenticabile per Padova, a cavallo tra Gran Teatro Geox e Kioene Arena, oltre ad un imperdibile appuntamento con la comicità di Marco e Pippo al Palazzetto dello Sport di Villadose (Rovigo).

Al Gran Teatro Geox sono attesi i concerti di Counting Crows, Sigur Rós, David Garrett, Rocco Hunt, Negramaro, Macy Gray e Xavier Rudd, oltre all'imperdibile concerto-tributo The Very Best of John Williams - Live in Concert e all'esilarante show comico di Maurizio Battista.

Alla Kioene Arena, invece, il calendario di ottobre prevede solo (si fa per dire) l'attesissimo concerto della band statunitense degli One Republic.

Domenica 2 ottobre

Il mese si aprirà all'insegna della grande musica internazionale con il concerto dei Counting Crows, previsto per domenica 2 ottobre. Si tratta di una delle sole 4 date italiane del tour con cui la band americana celebrerà l'ultimo disco Butter Miracle: Suite One. Il gruppo fondato dal cantante Adam Duritz e dal chitarrista David Bryson torna nello stivale dopo la trionfale apertura del concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma il 16 luglio 2016: i fan aspettano a braccia aperte.

Gran Teatro Geox, inizio ore 21.15.

Lunedì 3 ottobre

Il giorno successivo, lunedì 3 ottobre, è già la volta di un altro grande concerto internazionale: sul palco i Sigur Rós. La band islandese fa ritorno a cinque anni dal suo ultimo live italiano e sceglie Padova per uno dei due soli concerti nel nostro Paese quest'anno. I membri fondatori dei Sigur Rós, Jónsi e Georg Holm, si sono riuniti - sia in studio che per il tour - all’ex membro Kjartan Sveinsson, che si era allontanato per concentrarsi su altri progetti. Un motivo in più per non perdersi il concerto di una band che porterà sul palco il meglio di una fortunatissima discografia lunga 25 anni.

Gran Teatro Geox, inizio ore 21.

Domenica 9 ottobre

Domenica 9 ottobre i riflettori saranno puntati su David Garrett , che arriva a Padova per l'ALIVE Tour 2022, il suo nuovissimo tour mondiale che fa seguito all'uscita dell’album Alive, My Soundtrack. Intimo come un concerto in salotto, ma inebriante come uno show da stadio, il nuovo ALIVE Tour segna un nuovo inizio per la rockstar del violino David Garrett, ma anche un ritorno alle origini: brani entusiasmanti con i quali celebrare la vita, una nuova frontiera del crossover, in grado di mescolare il virtuosismo della musica classica con le melodie delle grandi canzoni pop, pelle d’oca assicurata!

Gran Teatro Geox, inizio ore 21.15.

Mercoledì 12 ottobre

Si prosegue mercoledì 12 ottobre con la comicità esilarante di Maurizio Battista, che porterà a teatro il suo inedito show Tutti contro Tutti. "È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i social sono l’unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine?". A queste e a tante altre domande risponde nel suo nuovo show Battista che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, riesce ad unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento e delle risate.

Gran Teatro Geox, inizio ore 21.15.

Venerdì 14 ottobre

Sarà poi la volta del rapper Rocco Hunt, atteso a Padova venerdì 14 ottobre. A due anni di distanza dall’ultimo disco, Rocco Hunt è tornato con il suo Rivoluzione. Si tratta del quinto disco in studio del rapper, che in meno di 10 anni di carriera ha superato 1,9 miliardi di stream e si è aggiudicato il titolo di autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia.

Gran Teatro Geox, inizio ore 21.

Sabato 15 ottobre

Sabato 15 ottobre spazio alla travolgente comicità in salsa veneta di Marco e Pippo, "l'unico duo che è un trio". Dopo lo scoppiettante doppio sold-out al Gran Teatro Geox dello scorso dicembre e il clamoroso successo degli spettacoli estivi, il trio torna con uno spettacolo ricco di nuovi spunti comici, battute e gag.

Palazzetto dello Sport di Villadose (Rovigo), inizio ore 21.30.

Domenica 16 e lunedì 17 ottobre

Domenica 16 e lunedì 17 ottobre arriva no poi i Negramaro per una doppia data del loro Unplugged European Tour 2022. La band torna nei teatri dopo oltre 15 anni di assenza, durante i quali ha conquistato le più grandi venue del paese, dai palazzetti, ai grandi festival, agli stadi. Un’occasione unica ed irripetibile, una celebrazione delle loro origini, che consente di sperimentare nuove e creative forme musicali ed artistiche in una cornice intima che li vedrà ritornare a stretto contatti con i fan.

Gran Teatro Geox, inizio ore 21 entrambe le sere.

Mercoledì 19 ottobre

Di nuovo spazio alla grande musica internazionale mercoledì 19 ottobre con la straordinaria interprete del Neo Soul Macy Gray, accompagnata dalla band The California Jet Club. La sua carriera inizia quando - notata da alcuni discografici - viene messa sotto contratto nel 1999, publicando subito un album che diventerà un classico del neo soul: On How Life Is, che contiene la hit mondiale I Try, vincitrice nel 2001 ai Grammy Awards nella categoria “Best Female Pop Vocal Performance” e nominata nelle categorie “Record of the Year” e “Song of the Year”.

Gran Teatro Geox, inizio ore 21.30.

Giovedì 20 ottobre

Da non perdere poi lo straordinario concerto The Very Best of John Williams - Live in Concert, in programma giovedì 20 ottobre. Si tratta di un imperdibile omaggio a John Williams, il compositore di musica da film di maggior successo di sempre, che ha composto colonne sonore per film come Star Wars, Harry Potter, Schindler’s List, Jaws, Indiana Jones, aggiudicandosi 5 Oscar, 4 Golden Globe e 24 Grammy. A dare vita al meglio delle sue musiche sul palco sarà la celebrata K&K Philharmonic, un'orchestra di 70 elementi già nominata la migliore orchestra itinerante d’Europa con circa 100 concerti ogni anno.

Gran Teatro Geox, inizio ore 21.

Venerdì 21 ottobre

Venerdì 21 ottobre appuntamento con altro imperdibile concerto internazionale, quello di Xavier Rudd. Il cantautore e polistrumentista australiano arriva sul palco del Gran Teatro Geox per il "We Deserve To Dream Tour 22”, che accompagna l’uscita del suo decimo album in studio. L'artista ha dichiarato: «la vita è stata dura per tutti in questi ultimi anni, e ora più che mai la gente merita di sognare in grande. Sento che questo tour europeo del 2022 sarà molto speciale». E certamente sarà così.

Gran Teatro Geox, inizio ore 21.30.

Domenica 30 ottobre One Republic alla Kione Arena

Infine, il mese si chiuderà col botto con il live degli One Republic, attesi a Padova domenica 30 ottobre. La band capitanata da Ryan Tedder farà tappa a Padova per portare finalmente dal vivo il suo quinto album in studio, Human, che è uscito lo scorso anno ed ha portato ad oltre 5 miliardi gli stream della musica degli One Republic su Spotify, confermandone la travolgente popolarità.

Kioene Arena, inizio ore 21.30.

