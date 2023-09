Gli eventi del weekend con gli Amici della Musica di Padova

Densissimo weekend di musica con gli eventi organizzati dagli Amici della Musica di Padova.

Sabato 23 settembre

Nella mattina di sabato 23 settembre, a Porta Portello, dalle ore 10 concerto di quattro trombe, in due turni, (G. Zorzetto, E. Mattea, C. De Agnoi, C. Contino) con visita di Porta Portello e della Sala Kobal. Il programma del concerto prevede musiche di autori vari, tra i quali Wagner, Felix Mendelssohn-Bartholdy e Carl Maria von Weber, mentre la visita di Porta Portello e della Sala Kobal è in collaborazione con Comitato Mura di Padova (con narrazioni a cura di Ugo Fadini).

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/09/23/753/

Nel pomeriggio di sabato penultimo appuntamento del ciclo degli Amici della Musica di Padova dedicato a Tartini e alla sua epoca. La passeggiata culturale a cura delle Guide dell'Associazione Tartini 2020, inizierà come al solito alle ore 15. Tema prescelto per questo tour è La scuola di violino di Giuseppe Tartini. Partendo dalla Basilica del Santo il percorso metterà in luce l’ultimo periodo di attività di didatta del compositore che, con il titolo di “Maestro delle Nazioni”, attirava allievi da tutta Europa. La visita termina alla Chiesa di Santa Caterina, dove alle ore 17.30, dopo l’introduzione affidata alla musicologa Myriam Guglielmo, si terrà il concerto della violinista Beatrice Zanon. Vincitrice di concorsi internazionali fin da giovanissima, Beatrice ha effettuato oltre 50 concerti in qualità di solista in prestigiosi teatri italiani e anche alla Carnegie Hall di New York.Tra le sue attività più importanti, vi figura essere stata scelta in qualità di violino solista per la stagione dei concerti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia al Parco della Musica di Roma. In programma la Sonata n.1 B.G1 e la Sonata n. 4 B.C1 di Giuseppe Tartini.

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/09/23/708/

Per entrambi i concerti ingresso libero su prenotazione (info@amicimusicapadova.org)

Domenica 24 settembre - Patavina Lumina, Padova per G.F. Malipiero

Domenica 24, alle ore 11, alla Sala dei Giganti al Liviano, concerto inaugurale della rassegna Patavina Lumina, in memoria del compositore veneziano a 50 anni dalla morte.

Il concerto rientra nell’ambito dell’esecuzione integrale dei Quartetti di Malipiero, coordinata con i concerti di Asolo, Treviso e Venezia ed è affidato al Quartetto di Venezia, che con oltre quarant'anni di ininterrotta attività, si distingue come uno dei più longevi quartetti d’archi italiani, oltre che uno dei più importanti, per l’equilibrio, la personalità e la forza espressiva. Per celebrare la figura di Malipiero il Quartetto di Venezia ha riproposto l’integrale dei quartetti del compositore, scritti in un lungo arco di tempo (tra il 1920 e il 1964) con un linguaggio nuovo, ricco ed espressivo, un corpus dove è possibile ritrovare i colori e le atmosfere tipiche di Venezia, la città natale di Malipiero, insieme a momenti di grande liricità. Nel concerto verranno suonati il Quartetto n. 2 “Stornelli e ballate” e il Quarto Quartetto, insieme al Concerto op. 40 di A. Casella.

Alle ore 17.30 a Palazzo Sambonifacio, nell’ambito del Festival Pianistico "Bartolomeo Cristofori" 2023, la soprano Selena Colombera e il pianista Rafael Gordillo Maza proporranno canti di Malipiero e di autori a lui contemporanei, tra i quali Stravinskij, Omizzolo e Davico.

Biglietti per i concerti di domenica 24 settembre

ore 11:Interi euro 8 - Studenti e Giovani (Under 35) euro 4, online su 2tickets.it, o in vendita da Gabbia dischi, via Dante 8 e la mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti.

ore 17.30 Interi euro 10 - Studenti e Giovani (Under 26) euro 5

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/09/24/732/

Per info: www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

Amici della Musica

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla cultura e il contributo della Regione Veneto.