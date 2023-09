Gli eventi del weekend con gli Amici della Musica di Padova

Sabato 30 Settembre 2023 , si terrà l’ultima Esplorazione Tartiniana 2023, a cura delle Guide dell'Associazione Tartini 2020, con la passeggiata culturale dal titolo Da Bach a Tartini: un apprendistato musicale nell' Europa del ‘700. Il tour partirà alle ore 15 dalla fontana di Prato della valle e si svilupperà intorno alle vicende biografiche degli allievi di Tartini, narrate proprio nei luoghi da loro frequentati: il Chiostro dei Musicisti in Basilica del Santo, la Chiesa di Santa Maria dei Servi, il Cortile di Palazzo Bo'. La visita si concluderà alla Chiesa di Santa Caterina per il concerto delle ore 17.30. Il concerto sarà introdotto dalla musicologa Myriam Guglielmo e il violinista Roberto Sorgato eseguirà due sonate di Tartini. Roberto Sorgato si è formato inizialmente a Padova e poi presso l'Accademia Internazionale di Imola. Collabora con diverse orchestre sia sinfoniche che da camera, tra queste si ricorda la Young Musicians European Orchestra. E' attivo anche come camerista ed ha tenuto numerosi concerti come primo violino di diverse formazioni cameristiche esibendosi regolarmente in Italia e in Germania. in particolare, attualmente è primo violino del Quartetto Tiepolo.

Ingresso libero. Prenotazione necessaria per l’Esplorazione entro venerdì 29 settembre. info@amicimusicapadova.org 0498756763.

Web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/09/30/709/

Domenica 1 ottobre

Domenica 1 ottobre, terzo appuntamento di PATAVINA LUMINA. Alle ore 17, a Palazzo Sambonifacio, proiezione del film “Poemi Asolani: Il compositore Gian Francesco Malipiero” (1985) del regista tedesco Georg Brintrup, che sarà presente in sala. Non solo la vita ma soprattutto la musica del compositore è stata l’ispirazione per il film, e la colonna sonora, con musica di Malipiero e Stravinsky, ne diviene la vera protagonista, dato che l’azione degli attori e i movimenti di camera sono stati regolati secondo i tempi e i ritmi delle opere musicali.

A seguire la presentazione dell’incisione integrale delle opere per pianoforte di G.F. Malipiero realizzata dal pianista Aldo Orvieto per Stradivarius, a cura del musicologo Francisco Rocca, responsabile scientifico dei fondi archivistici dell’Istituto per la Musica della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, particolarmente esperto di compositori e poetiche musicali del ventesimo secolo e l’esecuzione al pianoforte di Poemi Asolani di Malipiero. Al pianoforte Aldo Orvieto, apprezzatissimo pianista sia per la sua maestria che per la sua vasta produzione discografica e le sue molteplici registrazioni per le principali radio europee. Presente nei più importanti festival di musica contemporanea, ha partecipato a molte prime esecuzioni assolute e gli sono state dedicate nuove composizioni.

L’evento si svolge in collaborazione con la Fondazione Omizzolo Peruzzi.

Si consiglia la prenotazione: info@amicimusicapadova.org

Progetto realizzato in collaborazione con Asolo Art Film Festival, Fondazione Benetton Studi e Ricerche di Treviso, Fondazione Giorgio Cini di Venezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Università di Padova, Conservatorio Cesare Pollini di Padova, Comune di Asolo.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/10/01/746/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

Web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/10/01/746/

Amici della Musica

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla cultura e il contributo della Regione Veneto.