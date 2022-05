Un lungo weekend in musica: tutti gli appuntamenti al Geox e alla Kioene arena

Quello di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 maggio sarà un weekend all'insegna dei grandi concerti internazionali, con ben 5 appuntamenti tra Gran Teatro Geox e Kioene Arena.

Venerdì 6 maggio

Venerdì salirà sul palco del Geox Pat Metheny, chitarrista di fama internazionale che ha spinto la chitarra jazz oltre ogni limite creando un sound e uno stile compositivo ed esecutivo unico nella storia dello strumento. A Padova porta il suo nuovo progetto Side Eye, arrivato dopo una carriera fantastica che gli ha permesso di collezionare in quarant’anni 3 dischi d'oro e ben 20 Grammy Award. Inizio ore 21.30.

Sabato 7 maggio

Sabato lo spettacolo raddoppia: salgono sul palco i Kraftwerk al Gran Teatro Geox e i 5 Seconds of Summer alla Kioene Arena.

I Kraftwerk nascono nel 1970 dall’unione di Ralf Hütter e Florian Schneider. Da sempre innovatori, sono riconosciuti a livello mondiale per la loro rivoluzionaria musica elettronica, i loro paesaggi sonori e le originali sperimentazioni con la robotica e altre tecnologie. Infatti, a Padova arrivano con un incredibile show multimediale 3-D che fonde insieme musica e arte. Inizio ore 21.30.

I 5 Seconds of Summer, nominati da Rolling Stone come “una delle migliori nuove rock band”, sono l’unica band (non gruppo vocale) nella storia ad essersi piazzata con i primi 2 album alla posizione numero 1 della classifica Billboard 200. L’album di debutto “5SOS” ha venduto oltre 3 milioni di copie nel mondo, con 1 milione e mezzo di album e oltre 4,5 milioni di singoli venduti nei soli Stati Uniti. Il loro show a Padova è da non perdere, a maggior ragione visto che sarà il primo grande concerto alla Kioene Arena dopo anni di stop. Inizio ore 21.30.

Domenica 8 maggio

Anche domenica 8 maggio c'è l'imbarazzo della scelta: Van Der Graaf Generator live al Gran Teatro Geox e Dream Theater alla Kioene Arena.

I Van Der Graaf sono tra le pietre miliari della musica progressive, con oltre cinquant’anni di carriera alle spalle: dopo nove anni di assenza dalla penisola, riabbracciano l'Italia facendo tappa a Padova. Inizio ore 21.30.

I Dream Theater sono la band progressive metal più grande e influente al mondo, freschi della vittoria in aprile del prestigioso Grammy Award per la miglior interpretazione metal con il singolo “The Alien”. Come ulteriore motivo di interesse, ci sarà un ospite speciale ad aprire il concerto: ad accompagnare i titani del progressive metal sarà il canadese Devin Townsend. Inizio ore 20.30.

I biglietti per i concerti di questo weekend sono disponibili sui circuiti tradizionali ed online su Ticketmaster, Ticketone e F astickets.

Accesso

Dal 1 maggio decade l’obbligo di esibizione del Green Pass per accedere agli spettacoli dal vivo, resta tuttavia necessario indossare una mascherina Ffp2. Le operazioni di controllo sicurezza, di verifica del titolo e di accesso richiedono di arrivare con congruo anticipo: si consiglia pertanto di presentarsi nella location almeno 90 minuti prima dell’apertura dei cancelli. Sono presenti confortevoli aree di ristoro in entrambe le location. Si rammenta che alla Kione Arena è vietato l’accesso con zaini e borse.

In breve

Gran Teatro Geox:

06/05: Pat Metheny

07/05: Kraftwerk

08/05: Van Der Graaf Generator

Kioene Arena:

07/05: 5 Seconds Of Summer

08/05: Dream Theater

Info:

https://zedlive.com/

info@zedlive.com