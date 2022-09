Una grande festa per raccogliere fondi per una nuova carrozzina da donare a Sarah

Una grande festa unita a una grande gara di solidarietà: questo promette di essere il Concerto per Sarah, l’evento organizzato per domani 11 settembre dalle associazioni Azzurra For Life e da Blubordò Academy in villa Obizzi ad Albignasego alle 18,30. In caso di maltempo, l'appuntamento è al palazzetto polivalente.

Musica contro la malattia

La musica darà l’occasione di aiutare la piccola Sarah, 8 anni, affetta dalla sindrome di Leigh, una patologia degenerativa per la quale non esiste guarigione e che consiste in una disfunzione metabolica per cui l’organismo non produce energia. Questa condizione comporta la perdita progressiva delle funzioni organiche.

Male devastante

Generalmente, le persone affette da questa patologia sopravvivono per un tempo molto limitato: Sarah, invece, è l’unica bambina ad essere arrivata a otto anni d’età, ed è tuttora in grado di deglutire e respirare autonomamente. Non riesce, invece, a camminare e per spostarsi ha bisogno di un’apposita carrozzina realizzata su misura delle sue esigenze e che ora è arrivato il momento di cambiare. Proprio per aiutare la sua famiglia ad acquistare la carrozzina nuova, nasce l’iniziativa di Albignasego.

Sarah ama la musica

Mamma Laura racconta che Sarah è una bambina ottimista e allegra, alla quale piace tantissimo la musica e che, soprattutto, ama cantare. Per questo motivo ci sarà anche lei sul palcoscenico: per unirsi alle voci dei tanti amici cantanti e vivere un’esperienza indimenticabile. Oltre ai giovani della Blubordò Academy di Alessandra Pascali, ci saranno anche Gaetano Ruocco Guadagno e il tenore Vittorio Zambon.

L'assessore alla Cultura

«Attraverso la musica si possono vivere emozioni bellissime e, in casi come questo, contribuire concretamente a fare del bene aiutando questa bambina e la sua famiglia - ha riferito Marco Mazzucato, assessore alla Cultura –, attraverso la rete di solidarietà alla quale i cittadini di Albignasego sono sempre molto sensibili. Quello che si porterà a casa ogni spettatore, sarà la gioia di aver fatto la propria parte affinché la piccola Sarah possa avere una carrozzina nuova, adatta alla sua età. Sarà un dono molto grande e gratificante e per questa iniziativa ringraziamo Azzurra for Life e Alessandra Pascali di Blubordò».

L’ingresso per assistere al concerto sarà gratuito con offerta libera.