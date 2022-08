Serata magica con l'Orchestra di Padova e del Veneto

Si avvia alla fase conclusiva la kermesse "Albignasego Incontra l’Estate", il contenitore di eventi culturali proposti durante tutta l’estate che ha richiamato migliaia di appassionati.

L'evento

Domani sera, 25 agosto alle 21, il parco di Villa Obizzi accoglierà l’Orchestra di Padova e del Veneto (OPV) che interpreterà musiche di Mozart, Schumann e Mendelssohn in compagnia di solisti italiani acclamati a livello internazionale. L’evento si svolge con la collaborazione dell'Amministrazione comunale e con il sostegno della Fondazione Cariparo.

L'assessore

«Siamo onorati di ospitare l’Orchestra di Padova e del Veneto sul palcoscenico di Albignasego – il commento di Marco Mazzucato, assessore alla Cultura - un ulteriore appuntamento che arricchisce un cartellone non solo molto ampio, ma anche apprezzato. Quest’anno il pubblico ha spesso fatto registrare il tutto esaurito lungo l’intera stagione, dimostrando non solo una grande sensibilità verso le proposte culturali in generale, ma anche verso gli appuntamenti e gli artisti inseriti in calendario».

Orchestra di Padova

Dopo la pausa estiva, l’Orchestra di Padova e del Veneto riprende la sua attività proprio con l’appuntamento di Albignasego, un concerto esclusivo all’aperto in compagnia del violinista Marco Rogliano, solista nella Fantasia op. 131 per violino e orchestra di Schumann, capolavoro di raro ascolto del repertorio romantico, per la direzione di Nicola Guerini. Completerà il programma la Sinfonia Haffner di Mozart, tra le più note del compositore austriaco, e l'Ouverture da concerto La

Grotta di Fingal di Mendelssohn.

Marco Rogliano

Elogiato dalle maggiori riviste internazionali come uno dei solisti più particolari e completi, Marco Rogliano è tra violinisti più versatili del panorama musicale. La presenza del direttore Nicola Guerini si inserirà nel solco della tradizione OPV in quanto responsabile del Fondo Peter Maag, storico direttore dell’Orchestra di Padova e del Veneto.