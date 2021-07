Ferragosto Irlandese al Castello Festival

Torna a Padova il Castello Festival 2021, l'importante rassegna culturale estiva che domenica 15 agosto ospita i Mortimer Mc Grave con Ferragosto Irlandese!

Storica band italiana di rock celtico, i Mortimer Mc Grave sono eterogenei, imprevedibili, coinvolgenti, adatti a situazioni di festa nelle discoteche come nei pub, nei festival e nelle riunioni cavalleresche.

Per la serata di Ferragosto di Castello Festival i Mortimer Mc Grave presenteranno in concerto all’Arena Live Geox un repertorio di ballate e canzoni nello stile dei veri Bravehearts presentando le loro divertenti composizioni originali. Animo rock, cuore celtico e amore per la contaminazione fanno del loro repertorio un turbinio di emozioni mai uguali a se stesse, una sorprendente cattedrale sonora con riferimenti al jazz, al blues, alla world music e al pop.

Indubbiamente unici e con una strepitosa presenza scenica, i Mortimer Mc Grave esprimono l’incastro di diverse esperienze musicali che si incontrano per creare un prodotto del tutto innovativo, condito da una sana e genuina voglia di divertirsi. Dal vivo curano elementi di coreografia e costume per rendere ancora più accattivante la loro esibizione. I loro concerti hanno fatto il giro d’Europa riempiendo ovunque piazze e festival e facendo ballare anche i pubblici più composti.

Tutte le informazioni su biglietti e orari

Il Concerto Ferragosto Irlandese dei Mortimer Mc Grave va in scena all'Arena Live Geox il 15 agosto 2021 alle 21:30.

E' possibile acquistare il biglietto posto unico al prezzo scontato di 7,00€ invece di 11,80€.

Il numero dei posti è limitato.

