Trent’anni di 99 Posse sul palco dello Sherwood Festival

La storica formazione napoletana passerà per Padova l'8 luglio 2022. La line-up di Sherwood Festival è quasi completa.

Annunciata infatti oggi la “posse” più iconica della musica italiana. Il gruppo salirà sul palco padovano l’8 luglio, dopo l’esibizione di apertura dei Bull Brigade, per celebrare, finalmente live, i trent’anni di carriera “compiuti” nel 2021.

Dopo la pubblicazione, lo scorso anno, dei singoli Comanda la gang e Nero su bianco, con cui hanno annunciato la pubblicazione di nuova musica a trent’anni dalla loro fondazione, i 99 POSSE torneranno sui palchi d’Italia nell’estate 2022. Per la data veneta del tour estivo hanno appunto scelto Sherwood, per una speciale giornata al costo di un solo euro d’ingresso.

Il gruppo ha accolto questo importante anniversario dei 30 anni di carriera come una rinascita, pubblicando via via nuovi capitoli che si aggiungeranno alla loro lunga storia musicale: un percorso lungo tre decadi, con album pluripremiati come Curre curre guagliò, Cerco tiempo e Corto circuito che hanno segnato la storia di un genere, e migliaia di concerti che hanno cambiato il modo di fare e vivere la musica in Italia e non solo.

In apertura i Bull Brigade, storica band punk hardcore torinese, dal suono ruvido e dai testi graffianti. Il gruppo ha da poco festeggiato i 15 anni di carriera con un nuovo album (Il fuoco non si è spento), che ovviamente porterà, insieme alle storiche release, sul palco di Sherwood.

Informazioni e contatti

Inizio ore 21.

Web: https://www.sherwoodfestival.it/99-posse-bull-brigade/.