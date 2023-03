Talenti italiani per i concerti dell’Agimus di Padova

Domenica 12 marzo alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, sesto appuntamento della XXX Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale Agimus di Padova con tre giovani artisti italiani che si sono particolarmente distinti al Concorso Internazionale Premio Città di Padova edizione 2022. Si tratta di Pietro Milzani, violino (anni 17), Emanuele Viti, fisarmonica (anni 18) ed Alessandro Artese, pianoforte (anni 21).

Il programma di esecuzione abbraccia 3 secoli di musica con autori quali J.S.Bach, F.Chopin, P.De Sarasate, F.Kreisler, J.Brahms, A.Morricone, G.Pica, M.Corino. Emanuele Viti ha vinto importanti concorsi internazionali per fisarmonica quali “Premio CIA Coupe Mondiale IMC Unesco (Monaco di Baviera, Germania) e “CMA Trophée Mondial de l’Accordéon” (Francia). Pietro Milzani è vincitore del primo premio al Concorso "European Music Competition" Città di Moncalieri e vincitore del secondo premio al concorso “Music in the Vineyards” (Serbia). Alessandro Artese, 1° premio al XXX Roma International Piano Competition e 1° premio al “Grand Prize Virtuoso”, ha tenuto concerti in Italia, Polonia Spagna ed Austria (tra cui alla prestigiosa Wiener Saal del Mozarteum di Salisburgo).

Ingresso: intero 8 euro, ridotti 5 euro. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti tramite messaggio whatsapp o sms al cell. 340 4254870 oppure via mail a agimus.padova@agimus.it.