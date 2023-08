Concerto all'alba di ferragosto

L'Accademia Polifonica di Monselice, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Monselice, all' alba del 15 agosto (Ferragosto) 2023, offre un concerto tutto vivaldiano a ingresso gratuito. Il M° Giacobbe Stevanato, violino solista, e l'Orchestra d' Archi diretti dal M° Luca Romani proporranno le meravigliose Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi.

In programma anche un bellissimo Concerto per Flauto e Archi in Fa Magg. Op.10, n. 5 . L' Accademia Polifonica di Monselice, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Monselice, all'alba del 15 agosto (Ferragosto) offre un concerto tutto vivaldiano a ingresso gratuito. Il M° Giacobbe Stevanato, violino solista, e l' ORCHESTRA d'ARCHI diretti dal M° Luca Romani proporranno le meravigliose QUATTRO STAGIONI di Antonio Vivaldi. In programma anche un bellissimo Concerto per Flauto e Archi in Fa Magg. Op.10, n. 5 . IL CONCERTO si terrà ALL'APERTO, presso il PARCO CAVA DELLE MORE, perla nel cuore nel parco regionale dei Colli Euganei, immerso nella natura incontaminata al confine fra il Comune di Monselice e il Comune di Arquà Petrarca.

All'interno del Parco (che si raggiunge facilmente da Monselice percorrendo via Valli e poi via Isola verso Monte) sarà disponibile un ampio parcheggio gratuito. È PRENOTABILE al costo di 8 euro una deliziosa COLAZIONE CONTADINA. È consigliabile portare una coperta o un telo per sedersi sul prato per assistere comodamente al concerto.

Ingresso Libero! Concerto gratuito, musiche A.Vivaldi, consigliata prenotazione: https://forms.gle/xJzUB8uM8F3ACvDm9 - Whatsapp: 3701553893- Cell: 3463075373.