A Palazzo Zacco Armeni "D'amor sull'ali rosee"

D’amor sull’ali rosee è la rappresentazione lirico-teatrale, in scena domenica 11 dicembre, a Palazzo Zacco Armeni, realizzato dal mezzosoprano Marina De Liso e il regista Giovanni Dispenza! Romanze, le arie e duetti della grande lirica in una suggestiva cornice registica. Nell’elegante Salone delle feste di Palazzo Zacco, sede del Circolo Unificato dell’Esercito domenica 11 dicembre, alle ore 16.30, va in scena lo spettacolo lirico-teatrale che prende il titolo dalla struggente aria di Leonora (Il Trovatore di G. Verdi), rappresentazione prodotta dal Circolo della Lirica di Padova in collaborazione con il Teatro comunale di Ferrara.

Il progetto è frutto del lavoro realizzato da due straordinari artisti, il mezzosoprano rodigino Marina de Liso, che calca i più importanti palcoscenici del mondo e insignita nel 2018 del prestigioso Premio Quadrivio e il regista Giovanni Dispenza, attore e regista eclettico che conta al suo attivo numerose produzioni di successo nei teatri italiani e stranieri. Protagonisti dello spettacolo sono 7 brillanti artisti in carriera che, nelle vesti di noti e amati personaggi scaturiti dalle pagine operistiche di Monteverdi, Mozart, Rossini, Verdi, Gounot, rivivono, per un pubblico di appassionati, travolgenti passioni, felici o travagliati amori, maliziosi inganni o divertenti burle…le emozioni della vita! Alla fine del concerto seguirà un incontro conviviale per il tradizionale scambio degli auguri!

Interpreti: Laura De Silva, soprano Viola Di Palma, soprano - Andreina Drago, mezzosoprano - Francesca Ivan, mezzosoprano - Catia Neris, soprano - Cristina Scarano, mezzosoprano - Michele Gianquinto, basso - Maestro accompagnatore: Cristiano Zanellato.