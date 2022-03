Concerto per anniversario della morte di L.v. Beethoven al teatro alla Specola

Nell’anniversario della morte di L.v. Beethoven, gli Amici della Musica ripropongono un concerto assai particolare , per la rarità del repertorio proposto. Sette giovani pianiste del Conservatorio Pollini eseguiranno i dieci brani che compongono l’ Album Beethoven , una antologia pianistica pubblicata a Vienna nel 1842. Alla scrittura di questi pezzi contribuirono dieci compositori del tempo , tra i quali Chopin, Listz, Mendelssohn , Czerny, uniti dal comune intento di raccogliere fondi per un monumento da erigere a Beethoven nella sua città natale, Bonn, dove il compositore era nato nel 1770.

L'evento

Appuntamento sabato 26 marzo, ore 17, al Teatro alla Specola, Via S. Tomaso 3, Padova

Album Beethoven – Dix Morceaux brillants pour le Piano

Al pianoforte:

Sofia Andreoli

Beatrice Barison

Sara Castellano

Elisabetta Chiarato

Gaia De Lorenzi

Martina Delluniversità

Giulia Valli

L’ Album Beethoven venne stampato a Vienna dall’editore Mechetti in un’edizione di 500 copie e i proventi dell’antologia confluirono nei fondi necessari alla costruzione del monum ento, impresa non semplice, ma che alla fine trovò il suo compimento nel 1845, con l’inaugurazione del monumento, diventato da allora uno dei più famosi tra quelli dedicati a Beethoven. L’ Album Beethoven raccoglie pezzi tra loro diversi per stile, tono e qualità. Alcuni degli autori ora meno noti, al tempo famosi virtuosi o didatti del pianoforte, scrissero per lo più pezzi “brillanti”. Liszt invece offrì un arrangiamento per pianoforte della Marcia Funebre dalla Sinfonia Eroica di Beethoven; Mendelssohn, ispirandosi alle Variazioni op. 32 di Beethoven , elaborò invece le sue 17 Variations sérieuses op. 54.

Ingresso

Biglietti: 1 euro;

ingresso su prenotazione: info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/03/26/626/

