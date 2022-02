“Tace il labbro”, il concerto-aperitivo del Circolo della lirica al Ten Restaurant

“Tace il labbro” è l’appuntamento di carnevale che il Circolo della Lirica mette in scena domenica 27 febbraio, il concerto-aperitivo delle 16.30 che si prolunga in un finale conviviale, per commentare e condividere insieme le emozioni nell’accogliente riservata location, l’originale sala di vetro del TEN Restaurant in via Bronzetti, 34 a Padova

Un cast scintillante in costume per uno spettacolo completo, una performance mimico-musicale con sottile ironia amorosa, affidato a un attore, una voce narrante, due voci liriche, nelle vesti di celeberrimi personaggi, e un pianoforte a coda.

Tace il labbro è così lo spettacolo in cui musica, canto e prosa si fondono: le arie e le canzoni del ‘900 sono la colonna sonora di questa originale storia, che ha come filo conduttore l’amore.

Trasportati dalle note, viaggeremo attraverso la Belle Epoque, per passare alle canzoni dei primi anni del ‘900 italiano. Passeggeremo nelle piazze per immergerci nella joie de vivre parigina o nell’atmosfera calda dei caffè viennesi o nelle assolate giornate dei boulevards di mezza Europa, per ascoltare i racconti di amori, tradimenti e pentimenti che i nostri artisti faranno rivivere grazie all’arte del canto e della Pantomime

Un cast di interpreti prestigiosi ci accompagneranno in questo suggestivo viaggio revival.

Lieta Naccari, mezzosoprano veneziano, spazia dal repertorio lirico a quello lirico-contemporaneo, fino ad approdare anche al jazz e al crossover pop-lirico. Nel 2012 è protagonista, con il controtenore e pianista Matteo Gobbo Trioli, del progetto musicale Musica in Frac, che porta in Italia e all’estero le canzoni degli anni ‘40 in forma semi-scenica.

Si esibisce nei maggiori teatri italiani e stranieri, partecipa a eventi musicali organizzati dai circoli Rotary e Inner Wheel International di svariate città italiane. E’ stata la cantante ufficiale degli Italian Wedding Oscars 2017 a Palazzo Parigi, a Milano e per il Ballo del Doge 2012 e 2019 a Palazzo Pisani Moretta (Ve); ospite in vari programmi televisivi (Studio Aperto, Tgcom24, Tg2 …) con la Compagnia Teatrale Pantakin. A novembre 2019 ha lavorato con Maurizio Crozza per “Fratelli Di Crozza”; Rai 3 le ha dedicato un intero servizio, rendendola portavoce degli artisti veneziani durante la pandemia.

Marzia Bonaldo è attrice-mimo, cresciuta artisticamente a Venezia, che approfondisce le tematiche del teatro sociale e del teatro che cura, attraverso un percorso interdisciplinare tra letteratura, arte e movimento. Attrice, regista e drammaturga dei propri spettacoli, inizia la sua formazione teatrale studiando le maschere della Commedia dell’Arte e nel Teatro delle Avanguardie che la porterà a realizzare spettacoli corali di promozione dei beni culturali, artistici e paesaggistici. Diverse le partecipazioni a tournée internazionali in Egitto, Tunisia, Messico, Cina, Norvegia... Al Cinema debutta ne “La sedia della felicità” per la regia di Carlo Mazzacurati. Attualmente è impegnata nel Progetto Comunitario Bravo Bravissimo – Rossini la vita, la musica, la cucina per l’Orchestra San Marco di Pordenone.

Matteo Gobbo Trioli, pianista e controtenore, di origini venete, nella sua carriera artistica si distingue come pianista e cantante. In giovane età inizia lo studio del pianoforte che perfeziona in conservatorio. Grazie all’incitazione del Maestro Peter Maag, scopre e perfeziona la sua dote vocale dal timbro raro e prezioso e prosegue la formazione musicale del canto lirico.

Da qui prendono avvio le esperienze nazionali ed europee che segnano l’ascesa artistico-professionale. Figlio d’arte del mondo diplomatico, realizza nel 2013 un sogno culturale: far rinascere lo splendore dei salotti di cultura dove si condividono musica, lettere e arte con elegante spontaneità e neutralità. E’ pertanto fondatore e direttore artistico dell’esclusivo e moderno salotto Spirito Nuovo Venezia.

Info e dettagli

Sede del concerto: TEN Restaurant, via Bronzetti, 34 Padova

Orari: Ingresso h 16.15 controllo Green pass e mascherina - Concerto ore 16.30

Prenotazione obbligatoria ai numeri 335 630 3408 - 349 802 6146 - 348 905 1968

Concerto aperitivo 18 euro; soci Circolo della Lirica 13 euro

Info: https://www.circolodellalirica.it/

https://www.circolodellalirica.it/tace-il-labbro-viaggio-nella-belle-epoque/

Foto articolo da comunicato stampa