Concerto-aperitivo a palazzo Zacco Armeni

Il monumentale Palazzo Zacco Armeni, prestigiosa sede del Circolo Unificato dell’Esercito di Padova, in Prato della Valle 82, sarà la suggestiva ambientazione dei due concerti-aperitivo promossi dal Rotaract Club Padova Euganea, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”, il Rotary Club Padova Euganea e il Rotary Club Padova Nord, in programma nelle giornate del 27 maggio e 10 giugno 2022, a partire dalle ore 18.

Gli eventi, aperti a tutta la cittadinanza, sono indirizzati a sostenere l’Istituto musicale padovano tramite quote minime di adesione che andranno a finanziare una raccolta fondi da destinare all’attivazione di borse di studio per gli studenti. Raffinata e tecnicamente virtuosa la proposta concertistica per le due serate con aperitivo finale, con diverse formazioni di musica da camera comprensive del pianoforte.

Venerdì 10 giugno sempre una doppia proposta musicale, a cominciare dal Trio op. 188 in la minore per oboe, corno e pianoforte di Carl Reinecke (1824-1910), affidato, nell’ordine degli strumenti, a Tommaso Gasparoni, Salvatore Squillaci e Martina Delluniversità. Reinecke, precocissimo compositore e pianista tedesco, è ricordato in particolare per la sonata “Undine” per flauto e pianoforte e il Concerto per arpa e orchestra op.182, tuttavia ampia, varia e di grande pregio è la sua produzione e il presente trio ne è un alto esempio. Come didatta ha avuto tra i suoi allievi nomi quali Edvard Grieg, Leoš Janá?ek, Isaac Albéniz e Max Bruch. Si avrà poi l’occasione di ascoltare il Quartetto in do minore op. 60 di Brahms, suonato da Chiara Volpato Redi, violino, Giulia Pasquali, viola, Giacomo Furlanetto, violoncello, e Giulia Zampieri, pianoforte. Conosciuto anche come “Quartetto Werther”, dall’opera di Goethe, è considerato il più bello dei tre quartetti per pianoforte, animato da intensità melodica, passione e lirismo e da un’invenzione straordinaria organizzata all’interno del costrutto classico.

Orari

I concerti hanno tutti inizio alle 18, mentre l’aperitivo finale, sempre all’interno del Circolo, è fissato per le 19.

Ingresso

Per ogni serata è possibile acquistare un pacchetto solo concerto (Pacchetto “Adagio”) per il quale la donazione minima richiesta a persona è di 18 euro, oppure un pacchetto concerto e aperitivo (Pacchetto “Sinfonia”) che prevede una donazione minima a persona di 35 euro. Tutte le donazioni dei partecipanti saranno interamente devolute al Conservatorio per l’attivazione delle borse di studio. Si ricorda agli interessati che sarà obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 (il concerto avrà luogo al chiuso, nel Salone di Rappresentanza del Circolo).

Prenotazioni

Per info e prenotazioni consultare:

https://forms.gle/RAxHdiR6DLuWUWFA9

Per contattare il Rotaract Club Padova Euganea scrivere a:

prefettura.padovaeuganea@gmail.com

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

https://www.conservatoriopollini.it/

