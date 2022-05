Concerto di apertura della rassegna RetEventi cultura veneto 2022

Sarà una location straordinaria ad ospitare il concerto inaugurale della rassegna RetEventi Cultura Veneto 2022 che si terrà mercoledì 25 maggio alle 18.45 nel giardino di palazzo Santo Stefano con accesso da Riviera Tito Livio, 5 a Padova.

Ad esibirsi saranno gli studenti e gli insegnanti del Liceo Artistico Modigliani di Padova.

«RetEventi è sempre stata per la Provincia di Padova la rassegna culturale per eccellenza – ha detto il presidente Fabio Bui – e quest’anno abbiamo scelto di inaugurarla con un concerto eseguito da giovani studenti del Liceo Artistico Modigliani. Quest’anno il luogo è davvero suggestivo, un giardino raramente aperto al pubblico, nel cuore del centro storico. RetEventi mette in scena soprattutto le espressioni artistiche del territorio nelle location più suggestive. Abbiamo voluto iniziare da palazzo Santo Stefano, uno scrigno di storia, cultura e bellezza, ma poi il cartellone proseguirà anche nelle piazze storiche, nei castelli, nelle chiese, nei giardini e nelle ville rendendo il paesaggio un vero e proprio teatro diffuso. I padovani potranno quindi contare su un’offerta culturale imperdibile, frutto di un’appassionata ricerca e di una fattiva collaborazione fra i Comuni e le associazioni che hanno saputo lavorare in squadra e hanno saputo creare rete».

Per partecipare al concerto è obbligatoria la prenotazione entro lunedì 23 maggio inviando una mail all’indirizzo reteventi@provincia.padova.it con l’indicazione di nome e cognome dei partecipanti.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti, ed è consentito esclusivamente previa verifica della prenotazione, a partire dalle 18.15. In caso di maltempo, il concerto si terrà in sala Consiglio di Palazzo Santo Stefano (accesso da piazza Antenore, 3 – Padova). In questo caso, è obbligatorio indossare la mascherina FFP2

L’iniziativa è realizzata grazie alla preziosa collaborazione della Regione del Veneto e della Fondazione Cariparo.