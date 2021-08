Marco Castello live all’Arcella Bella

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/4131870893586583/

Sabato 28 agosto dalle 21

Marco Castello Live

Palco Arcella Bella

Ingresso ad offerta libera

No prenotazione

Apertura bar ore 18

Marco Castello

Marco Castello, classe 1993 è un polistrumentista siciliano. È laureato ai civici corsi di jazz della scuola Claudio Abbado di Milano. È in grado di suonare la batteria come un batterista funk e al tempo stesso di cantare, ma è un drago anche alla chitarra, alla tromba, al piano e soprattutto sa scrivere canzoni. Canzoni delicate ben suonate ma pure ancorate alla contemporaneità.

“Contenta Tu” è il primo disco di Marco Castello, un mix irresistibile di pop, funk, jazz e blues, melodie sbarazzine e orecchiabili dal groove trascinante che fa battere il piedino e canzoni intime e delicate capaci di trasportarti altrove: Contenta tu affianca con sapienza canzoni eterogenee e imperniate di tante piccole trame dove batteria chitarre, fiati, tastiere e synth creano soluzioni armoniche sempre diverse dando vita a un sound fresco e leggero, elegante e al tempo stesso grezzo.

Un racconto degli anni trascorsi da Marco nella sua città, Siracusa , dopo aver studiato a Milano, girato il mondo a fianco di Erlend Øye dei Kings of Convenience nel progetto La Comitiva, e avervi fatto ritorno.

- - -

Invitiamo tutti i partecipanti a rispettare le norme di distanziamento, solo in questo modo potremo continuare a offrire una rassegna di eventi dal vivo in serenità e per tutti.

Per rimanere nella zona davanti al palco è necessario avere un posto a sedere

Nel resto dell’area del festival si può stare in piedi indossando la mascherina

Ricordarsi sempre di rispettare il distanziamento e di igienizzare frequentemente le mani

La partecipazione all’evento comincia arrivandoci. Vi invitiamo a non formare assembramenti e a evitare schiamazzi in prossimità degli accessi al parco. Arcella Bella è un’iniziativa in forte sinergia col quartiere: rispettiamolo.

- - -

Arcella Bella è un punto d’incontro. Un giardino estivo aperto tutti i giorni per tutta l’estate al Parco Milcovich, nel più grande quartiere di Padova. Ogni giorno, dalle 18 in poi, troverai pizzeria e cucina con specialità per tutti i gusti a cura di Pizzeria Voglia Di e favolosi cocktail presso l’esclusivo Aperturino by Aperture Cocktail Bar.

È vietato introdurre all’interno del festival bottiglie di vetro e oggetti pericolosi.

Realizzato con il Contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “Padova riparte con la Cultura”.

