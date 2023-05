Concerto a lume di candela: arpa a Villa Selvatico il 12 e il 13 maggio 2023. Vivi il fascino della musica più bella in una cornice ricca di storia e bellezza: il Salone di Villa Selvatico a Battaglia Terme (PD). In questo luogo la magia della musica si accende: i musicisti suoneranno illuminati da centinaia di candele per creare un’esperienza di un concerto dal vivo multi sensoriale.

Arpista: Alessia Luise. Le più belle arie, canzoni e brani musicali del repertorio classico e leggero più famoso: non mancheranno di certo le magiche colonne sonore create dai più grandi musicisti di sempre!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link: https://venetosegreto.com/eventi/.

Immagine locandina Veneto Segreto