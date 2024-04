Concerto Bach-Vivaldi, i giganti del Barocco

L'Accademia Polifonica di Monselice aps ha organizzato per domenica 14 aprile alle ore 17, presso la pieve di Santa Giustina in Monselice (Duomo vecchio), un concerto ricco di musica del settecento dal titolo:" Bach - Vivaldi : I giganti del Barocco". Verranno eseguiti due incantevoli concerti di Bach, il 1056 in fa min. per organo e archi, e il 1060R in do min. per oboe, violino, archi e bc. Infine, il magnifico, ma di più rara esecuzione, Gloria RV 588 di Antonio Vivaldi per soli, coro e orchestra.

Ad impreziosire questo concerto saranno alcuni dei più stimati interpreti del repertorio barocco: Roberto Loreggian all'organo, Giacobbe Stevanato violino, Michele Antonello oboe, Anna Simboli soprano, Elena Biscuola contralto, e Vincenzo di Donato tenore. Protagonisti della serata saranno anche il Coro e l'Orchestra Barocca, dirigerá l'intera compagine il Maestro Luca Romani, da anni direttore artistico dell' Accademia Polifonica di Monselice.

Sarà un'occasione importante per farsi affascinare dal genio di J.S. Bach, maestro del contrappunto, la cui musica dalla struttura complessa e perfezione matematica ha il potere di evocare la sfera del divino. Ed infine, per ascoltare uno dei due capolavori del repertorio sacro di Vivaldi, il Gloria RV 588, che trova in due passi estremi i momenti di maggiore intensità espressiva: dall' enfasi poetica dell ' Et in terra pax, anticipazione terrena della gloria celeste, al finale del Cum Sancto Spiritu, dove una grandiosa fuga appone un sigillo di austera solennità.

Il concerto sarà a Ingresso Libero.