40+2 Tour, i Bad Religion al parco della Musica

40+2 Tour – Martedì 21 giugno 2022 ore 21

opening act Agnostic Front & The Rumjacks

Il concerto che ogni appassionato di punk rock vuole vedere

Dettagli

Aveva un titolo emblematico la biografia della punk rock band californiana Bad Religion ed edito nel 2020: “Do what you want”, un inno alla libertà e all'opposizione al conformismo che prima di essere un libro è una canzone composta dagli stessi Bad Religion nel 1988, uno dei pochi brani a essere coverizzati nella storia del punk. All'indomani della pubblicazione della biografia, i Bad Religion avrebbero dovuto partire per il tour in occasione del quarantesimo compleanno della band. Il Covid, però, che ha trasformato il 40 Tour in 40+2 Tour, non ha tolto un briciolo di intensità al viaggio attorno al mondo dei Bad Religion, che martedì sera alle 20 saliranno sul palco del Parco della Musica di Padova per la prima delle sole due date italiane!

Sul finire del 1979 il punk era cosa relativamente nuova. Sex Pistols, Clash e Ramones animavano i club di Londra e di New York da non più di cinque anni, eppure il punk rock era in pieno movimento e in piena evoluzione. Lo spirito anarchico del punk rock non prevede alcun dogma, e apriva sé stesso all'elaborazione senza lasciare spazio al purismo: la prossima tappa sarebbe stata la costa ovest degli Stati Uniti. Ancora la durezza delle origini non aveva abbandonato i Dead Kennedys, nati a San Francisco nel 1978, ma una declinazione forse più solare ma ugualmente provocatoria e tagliente era dietro l'angolo. Fu proprio il 1980 la data di inizio dell'avventura dei Bad Religion, con ogni probabilità la prima band melodic punk del mondo, il cui stile avrebbe dato nuova linfa e allargato a dismisura il bacino di pubblico del punk rock, ispirando di lì a poco formazioni a loro volte passate alla storia della musica come NoFx, Offspring, Pennywise, Green Day e moltissime altre. Con sedici album in studio al loro attivo e milioni di copie vendute, i Bad Religion restano una delle band più importanti della storia del punk rock.

Accanto a loro, in apertura, due band di prim'ordine: i newyorkesi Agnostic Front e la punk-folk band australiana The Rumjacks.

Ingresso

Parco della Musica, presso Parco d'Europa

Ingresso da via del Pescarotto

Apertura cancelli ore 18, inizio concerto ore 20

Biglietti in cassa 40,25 euro

Info web

https://www.facebook.com/events/1119621825168540/

https://www.ticketone.it/event/bad-religion-parco-della-musica-15292230

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook