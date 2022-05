"Musica che unisce", concerto per i bambini ucraini al parco Brentella di Padova

"Musica che unisce", domenica 29 maggio, ore 16. I volontari dell’Associazione PERCORSO VITA Onlus hanno organizzato una piccola sorpresa nel pomeriggio di domenica 29 maggio, per i 12 bambini ucraini, arrivati a Padova circa un mese fa. Hanno età comprese tra 4 e i 17 anni e sono ospiti in una struttura della Cooperativa sociale “PERCORSO VITA ONLUS”, (l’organizzazione fondata a Padova da Don Luca Favarin) alla quale il Comune di Padova ha affidato l’impegnativo incarico di alloggiare e organizzare al meglio la permanenza di questi bambini nella nostra città. Provengono da un villaggio in prossimità del confine ucraino con la Russia e sono senza genitori. Sono stati accompagnati da tre operatrici ucraine, due delle quali sono già tornate nel loro paese per sostenere la resistenza. Sono bambini fragili perché portatori di alcune disabilità e problemi di salute.

Le operatrici professioniste dell’Associazione e i volontari si stanno prodigando, nell’offrire loro tutto ciò che è possibile. Le necessità sono davvero tante, perché non hanno potuto portare nulla con sé e le loro esigenze sanitarie rendono il lavoro molto complesso e pesante, anche dal punto di vista economico. Sono sicuramente circondati di attenzioni e affetto da parte di tutti, tanto che alcuni volontari, appassionati di musica, hanno pensato di realizzare questo momento musicale al parco, come momento di svago, ma anche di sensibilizzazione di tutti coloro che aderiranno o saranno presenti quel pomeriggio.

Per ogni informazione chiamare il numero 393 9687527 (Elena Pietrogrande, responsabile comunicazione evento e volontaria): www.percorsovitaonlus.it.