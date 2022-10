“Le voci della musica”: Olivia Boen, soprano, e Giacomo Susani, chitarra, al Barco Teatro

Riprende a Barco Teatro la stagione musicale "La Scatola Sonora", con la proposta di 5 nuovi concerti che ci accompagneranno verso la conclusione di questo anno.

Il primo appuntamento è per questa domenica 16 ottobre, con un duo chitarra-voce. Dai recenti successi ottenuti in diversi concerti tenuti in UK, Olivia Boen e Giacomo Susani condivideranno con il pubblico di Barco la loro preparazione, il loro talento e la loro freschezza interpretativa in un concerto di grande suggestione e bellezza in cui ritroveremo la chitarra, la cui eco ancora riecheggia dai recenti successi del recente “Festival “Homenaje”, che si accosterà alla voce del soprano in programma di canzoni popolari inglesi e spagnole di grande bellezza: camei scolpiti con eleganze e talento da due giovani di spiccata sensibilità musicale. Il concerto sarà introdotto da Alessandro Tommasi.

Maggiori info e programma completo dei prossimi concerti è consultabile su: https://www.barcoteatro.it/musica/le-voci-della-musica

Il programma del concerto

Gabriel Faurè (1845-1924), Canzoni per voce e pianoforte (selezione)

Giacomo Susani (*1995), The Twilight Turns

Benjamin Britten (1913-1976), 6 English Folksongs

Manuel De Falla (1876-1946), 7 Canciones espanolas

Orari e modalità di partecipazione

Inizio concerto ore 18; dalle ore 17 apertura bar per degustazione delle prelibatezze preparate da noi da CLafè

Biglietti

Biglietti: euro 15 interi / euro 7 ridotto studenti

Acquisto biglietti: https://www.barcoteatro.it/

Informazioni: info@barcoteatro.it; tel. 375576400

Info web

https://www.barcoteatro.it/musica/le-voci-della-musica

https://www.facebook.com/events/2685380324926381

