"On the way of BACHaro tour", il concerto al Barco Teatro

Padova e Barco Teatro si fanno per questo concerto tappa del veneziano “BACHaro Tour”, una serie di eventi organizzati nei bàcari della città di Venezia con l’obiettivo di unire la convivialità alla divulgazione della cultura musicale e alla musica di Johann Sebastian Bach.

In questo concerto, il violoncello di Federico Toffano e il suo repertorio tra barocco e contemporaneità sarà introdotto da Mauro Masiero, uno storico della musica d'eccezione, già collaboratore di Barco Teatro, che in maniera piacevole e chiara accompagnerà lo spettatore ad addentrarsi in un cammino di scoperta e di maggior coinvolgimento, in una modalità informale del tutto nuova e particolare. Da non perdere.

Maggiori info e programma completo anche dei prossimi concerti su: https://www.barcoteatro.it/musica/on-the-way-of-bacharo-tour

In breve

Stagione Barco Teatro—ott-dic 022

Rassegna di musica classica: “La scatola sonora”

Domenica 30 ottobre 2022 – ore 18

Federico Toffano violoncello

Mauro Masiero voce narrante

On the way of BACHaro Tour

Il programma del concerto

Domenico Gabrielli (1651-1690), Ricercare n. 7

Johann Sebastian Bach (1685-1750), Suite n. 5 BWV 1011

Lamberto Curtoni (*1987), Daseia

Ingresso

Inizio concerto ore 18

Biglietti: euro 15 interi / euro 7 ridotto studenti

Prenotazione e acquisto biglietti: https://www.barcoteatro.it/musica/on-the-way-of-bacharo-tour

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/5923980004288515/

Informazioni: info@barcoteatro.it; tel. 375576400

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook