Concerto di beneficenza "Morricone, Gershwin, Piazzolla. Musiche per il cinema" a Villanova di Camposampiero

«… Molto spesso i problemi vengono percepiti solo quando sei direttamente coinvolto e allora ti chiedi se potevi fare prima qualche cosa di più che poteva aiutare te e gli altri…» (F.B.)

Si svolgerà venerdì 23 settembre alla Antica Pieve di San Prosdocimo a Villanova di Camposampiero (PD) il concerto di beneficenza “Morricone, Gershwin, Piazzolla. Musiche per il Cinema”, evento organizzato in memoria di Michele Martini. Un’altra delle iniziative benefiche organizzate dalla Associazione R.C.V. Ricerca per Credere nella Vita ODV, che da alcuni anni raccoglie fondi a sostegno del Reparto di Ematologia e Immunologia dell’Ospedale di Padova a cui andrà interamente devoluto l’incasso della serata.

«La nostra missione è semplice, diretta, efficace - afferma Enrico Giuriolo, Presidente della Assciazione R.C.V. - aiutare fattivamente la ricerca sulle malattie onco-ematologiche dell’adulto portata aventi da UOC «Ematologia e Immunologia Clinica» Dipartimento di Medicina Azienda-Ospedale Padova, mediante donazioni di strumentazioni medicali e assegni di ricerca. Il nostro scopo primario è appunto quello di finanziare la Ricerca per contribuire in maniera sostanziale al miglioramento della sopravvivenza e della qualità di vita dei pazienti adulti affetti da queste patologie oncoematologiche. L'attività dell'Associazione si svolge a livello locale, su Padova e Provincia, e in tutte le zone che gravitano nell'Ospedale di Padova».

«L’arte in tutte le sue forme è una nuova strada con cui vogliamo animare le attività della nostra associazione prosegue il Presidente Giuriolo nel descrivere la serata di venerdì 23 settembre prossimo–e per questo motivo il Concerto sarà un momento di piacere e di divertimento, ma con il preciso scopo di ricordare le persone che hanno creduto nella nostra associazione. Il ricavato della serata sarà infatti destinato al sostegno dei ricercatori collegati al Dipartimento di “Ematologia e Immunologia Clinica» Dipartimento di Medicina Azienda-Ospedale Padova.»

Un trio di straordinari musicisti classici, Beltrani Modern Piano Trio, si esibiranno principalmente con le musiche del grande compositore Ennio Morricone, con un repertorio che ripercorre il mondo delle più famose composizioni realizzate per il cinema, ripercorrendo anche le composizioni immortali di Gershwin e l’intensità dei brani di Astor Piazzolla. Una selezione straordinaria di brani che regaleranno grandi emozioni ascoltando le più belle colonne sonore, ricordando che la musica avvicina al cielo.

Per informazioni sul Concerto, tel. 049.658101 | info@rcv.veneto.it

Quasi 340mila euro raccolti con donazioni e contributi solidali per prodotti natalizi e pasquali

Grazie ad una serie di eventi organizzati nel territorio e sostenuti da un instancabile impegno profuso da parte dei Soci e dei sostenitori privati, le intenzioni divengono aiuto concreto che tra donazioni per la ricerca e acquisto di macchinari ha donato 340mila euro.

Nel 2013 è stato acquistato un Ecografo di ultima generazione ad alta definizione e, nel 2015 un sistema wireless di telerilevamento per 7 posti letto in camere sterili per la nuova sezione autotrapianti di midollo per un totale di 60.295 euro. Nel 2017 «R.C.V. Ricerca per Credere nella Vita» ha sostenuto progetti di ricerca per 60mila euro, continuando negli anni 2018-2019-2020 cofinaziando con 75mila euro un posto di ricercatore raccolti grazie ad una attenta e fervente attività di fundraising sostenuta attraverso conoscenze dirette e passaparola fra i sostenitori; banchi promozionali organizzati dai soci nelle principali festività annuali; eventi culturali e sportivi per promuovere l’ Associazione e le sue finalità; fra queste citiamo il Concerto annuale alla memoria del socio Michele Martini; il Torneo annuale di Beach Volley intitolato alla memoria di Luca Greggio; le “Emozioni in corsa” organizzate ad Albignasego in collaborazione con Giolo Center; e il torneo di “Doppio Giallo” alla memoria di Franca Boschello organizzato al Tennis Club Padova.

Tutte le attività sono ideate e organizzate dai volontari i quali, con il loro aiuto, hanno contribuito e stanno contribuendo alla crescita della Associazione: solo con le donazioni del 5x mille, nel 2019 sono stati raccolti e accreditati oltre 12 mila euro, nel 2020 più di 30 mila euro (nel 2020 sono stati accreditati 2 anni) e nel 2021 oltre 18 mila euro. I fondi raccolti sono totalmente destinati al finanziamento e alla Ricerca Oncoematologica presso UOC «Ematologia e Immunologia Clinica» Dipartimento di Medicina Azienda Ospedale Università-Padova e, a quanto fatto nel passato, ora si aggiungono i 50.600 euro donati a marzo 2021 per sostenere i due nuovi progetti di ricerca per le cure oncoematologiche.

A marzo del 2022 una nuova donazione di 55mila euro per il progetto “Caratterizzazione clinica e molecolare dell’aggressività delle leucemie linfatiche croniche con traslocazione (14;19). Uno studio Europeo”