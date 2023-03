Concerto annuale di beneficenza Pro Gattile il 18 marzo 2023. Raccolta fondi per le colonie feline di Altichiero Associazione Pro Gattile Sanitario Padovano ODV presenta: BRENTA BLUES in concerto special guest: Neferdance. Ore 20 cena Pinsa + Bibita + Concerto 20 euro (Bambini 18 euro). Prenotazione consigliata. Chi viene dopo cena 5 euro coperto per il tavolo live.

Locale: RADIO CITY MUSIC HALL

Indirizzo: Via Palestro 62/1 - 35138 Padova

Inizio concerto: ore 21.30

Ristopub e musica dal vivo.

Per prenotare: 339 862 1000 - progattilesanitariopd.odv@gmail.com.