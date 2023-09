Concerto di beneficenza per UOC Ematologia Dip. Medicina Aziendale Padova al Piccolo Teatro

«… Molto spesso i problemi vengono percepiti solo quando sei direttamente coinvolto e allora ti chiedi se potevi fare prima qualche cosa di più che poteva aiutare te e gli altri…» (F.B.)

Torna venerdì 15 settembre 2023 al Piccolo Teatro di Via Asolo 2 a Padova (ore 20.45), l’evento organizzato in memoria di Michele Martini: Tango Nuevo “il suono dell’anima” Astor Piazzolla con i Beltrani Modern Trio e i ballerini di Tango Argentino Chiara Benati & Andrea Vighi. Uno spettacolo che sarà un momento piacevole, carico di emozioni ma con la consapevolezza che il suo scopo è quello di ricordare Michele e le persone che hanno creduto nella associazione R.C.V. Ricerca per Credere nella Vita ODV, occasione di riconoscenza e preziosa opportunità per sostenere le iniziative benefiche organizzate a sostegno del Reparto di U.O.C. Ematologia Dipartimento di Medicina Azienda Ospedale - Università Padova a cui andrà interamente devoluto l’incasso della serata.

«La nostra missione è semplice, diretta, efficace – afferma Enrico Giuriolo, Presidente della Associazione R.C.V. – aiutare fattivamente la ricerca sulle malattie onco-ematologiche dell’adulto presso U.O.C. Ematologia Dipartimento di Medicina Azienda Ospedale - Università Padova, mediante donazioni di assegni di ricerca e strumentazioni medicali. Il nostro scopo primario è appunto quello di finanziare la Ricerca per contribuire in maniera sostanziale al miglioramento della sopravvivenza e della qualità di vita dei pazienti adulti affetti da queste patologie oncoematologiche. L’attività dell’Associazione si svolge a livello principalmente locale, su Padova e Provincia, e in tutte le zone che gravitano nell’Ospedale di Padova.»

Lo spettacolo proposto per quest’anno, Tango Nuevo “il suono dell’anima” Astor Piazzolla con i Beltrani Modern Trio e i ballerini di Tango Argentino Chiara Benati & Andrea Vighi, propone un suggestivo connubio tra la musica e la danza con una selezione straordinaria di composizioni musicali di tango scritte da Astor Piazzolla, eseguite in modo impeccabile e personale, e arricchite da un’esibizione mozzafiato di Tango Argentino in grado di regalare grandi emozioni.

Questo Trio di straordinari musicisti classici – il Beltrani Modern Piano Trio – nasce a Bologna dall’intesa e la stima reciproca fra tre rinomati musicisti che si distinguono per la loro cultura musicale e per un repertorio che spazia tra diversi generi: dalla musica classica alla musica moderna, dalle più celebri colonne sonore fino a contaminazioni jazz e di musica leggera. I maestri e coreografi di Tango Argentino, Chiara Benati e Andrea Vighi, svolgono la loro attività in Italia e all’estero e nel 2014 si laureano Campioni del Mondo IDO. Nel 2017 hanno vinto il Preliminar Oficial de Tango Buenos Aires e lo stesso anno si sono classificati finalisti al Mundial de Tango de Buenos Aires.

«L’arte in tutte le sue forme è una nuova strada con cui vogliamo animare le attività della nostra associazione – conclude il Presidente Giuriolo nel descrivere la serata di venerdì 15 settembre prossimo – e per questo motivo il concerto sarà un momento di piacere e di divertimento, ma con il preciso scopo di ricordare le persone che hanno creduto nella nostra associazione che sostiene, grazie alle offerte raccolte grazie alle varie iniziative che organizziamo durante tutto l’anno, la ricerca sulle patologie oncoematologiche. Il ricavato di questa serata sarà infatti destinato al sostegno dei ricercatori del reparto di U.O.C. Ematologia diretto dal Pof. Livio Trentin.

Per partecipare al concerto è consigliata la prenotazione tramite il telefono al numero 049.658101, cell. 347 6950880 la mail info@rcv.veneto.it oppure compilando l’apposito modulo sul sito web: www.rcv.veneto.it

Si ringraziano gli sponsor dell’evento: SGI Servizi Informatici, Giuriolo & Pandolfo Assicuratori, Asel, Modelleria Zuin, Fineco Bank, BCC Roma, Program 2000, Piazzo Strumenti Musicali, Italtempra, Steel Service.

L’ATTIVITÀ della R.C.V. Ricerca per Credere nella Vita ODV

PIÙ DI 370mila EURO DONATI TRA ASSEGNI DI RICERCA E STRUMENTAZIONE

Grazie ad una serie di eventi organizzati nel territorio e sostenuti da un instancabile impegno profuso da parte dei Soci e dei sostenitori privati, le intenzioni divengono aiuto concreto che tra donazioni per la ricerca e acquisto di macchinari ha già erogato più di 370mila euro.

Nel 2013 è stato acquistato un Ecografo di ultima generazione ad alta definizione e, nel 2015 un sistema di telemetria wireless per 7 posti letto in camere sterili per la nuova sezione trapianti di midollo per un totale di 60.295 euro. Nel 2017 «R.C.V. Ricerca per Credere nella Vita ODV» ha sostenuto progetti di ricerca per 60mila euro, continuando negli anni 2018-2019-2020 finanziando con 98.900 euro un posto di ricercatore, nel 2021 65.300 euro nel 2022 59.500 euro e nel 2023 erogati 88mila euro per sostenere due nuovi progetti di ricerca per le cure oncoematologiche, raccolti grazie ad una attenta e fervente attività di fundraising sostenuta attraverso conoscenze dirette e passaparola fra i sostenitori; banchi promozionali organizzati dai soci nelle principali festività annuali; eventi culturali e sportivi per promuovere la Associazione e le sue finalità; fra queste citiamo il Concerto annuale alla memoria del socio Michele Martini. Tutte le attività sono ideate e organizzate dai volontari, che con il loro aiuto hanno contribuito e stanno contribuendo alla crescita della Associazione:

Solo con le donazioni del 5x mille, nel 2019 sono stati raccolti e accreditati oltre 12mila euro e nel 2020 più di 30 mila euro (nel 2020 sono stati accreditati 2 anni). Nel 2021 sono stati accreditati 18mila euro e nel 2022, altri 18mila euro. i fondi raccolti sono totalmente destinati al finanziamento e alla Ricerca Oncoematologica presso U.O.C. Ematologia Dipartimento di Medicina Azienda Ospedale - Università Padova.

A completamento di quanto raggiunto l’associazione «R.C.V. Ricerca per Credere nella Vita ODV» desidera cogliere l’occasione per porgere un sentito ringraziamento a tutto il Personale dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia per la dedizione, il calore umano e la preparazione professionale dedicati ai pazienti; oltre a ciò desidera ringraziare anche i Ricercatori per il loro impegno e per la passione con cui sostengono la difficile missione di arrivare a un traguardo condiviso: quello di una leucemia sempre più guaribile.

L’Associazione, trasformata in ODV in ottemperanza alla nuova normativa riguardante il Terzo Settore, è cresciuta grazie a un lavoro di squadra in cui tutti i volontari sono protagonisti attivi, perché «Chi va da solo va veloce, chi va insieme va lontano». Grazie all’aiuto e alla dedizione dei volontari, la gestione economica dell’Associazione è completamente gratuita e trasparente in quanto, la forte volontà di non caricare alcun costo amministrativo o di gestione, permette che il ricavato venga devoluto totalmente agli scopi prefissati. Per quanto riguarda le Cariche Sociali, vi segnaliamo che il Consiglio Direttivo è composto dall’Ing. Enrico Giuriolo, Presidente; Paolo Maniezzo, Vice-Presidente, Rosetta Rampazzo Segretario e Tesoriere. Presidente Onorario è il Prof. Livio Trentin. L’Associazione si avvale di un Comitato Scientifico composto dal Prof. Livio Trentin, dal Dott. Andrea Visentin, dall’ Ing. Enrico Giuriolo e dal Dott. Filippo Boschello. A Franca Boschello è intitolata la Segreteria Onoraria alla Memoria; a Renzo Boschello è intitolata la Presidenza Onoraria alla Memoria.

