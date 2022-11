«Voci di speranza» in Duomo a Montegrotto il concerto di beneficienza in ricordo di Mirco Circo

«Voci di speranza» in Duomo a Montegretto il concerto di beneficienza in ricordo di Mirco Circo

Una serata di ricordo, un concerto per raccogliere fondi a favore della ricerca dell’Istituto Oncologico Veneto a un anno dalla scomparsa di Mirco Circo, morto il 13 novembre del 2021 a 57 anni, poche settimane dopo aver scoperto di avere un raro e incurabile gliobastoma al cervello.

È «Voci di speranza», il concerto del coro polifonico «Xe mejo cantare» organizzato per domenica 13 novembre alle 21 nel Duomo di Montegrotto Terme «Ho pensato - racconta la moglie Sabrina Ambrosini - a un concerto per raccogliere fondi per la ricerca sul glioblastoma perché oltre a mio marito questa brutta malattia si è portata via anche entrambi i suoi genitori. Lo voglio ricordare così perché lui era una persona molto buona e gentile, sempre disponibile ad aiutare chi aveva bisogno. Spero che le persone che verranno saranno generose nelle donazioni perché la ricerca è ancora lontana del trovare una cura per il glioblastoma».

«L'aspetto benefico che caratterizza questa serata - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - deve porre la nostra attenzione sui veri bisogni delle persone, sul fatto che senza salute non può esserci vera gioia e che ognuno di noi può contribuire a fare in modo che la ricerca, per debellare malattie che sembrano insuperabili, possa continuare».

Nel corso della serata ci sarà anche un intervento dell’oncologo.Mario Caccese. Il concerto sarà a ingresso gratuito e il ricavato delle donazioni andrà interamente allo IOV.

