A Montagnana il concerto blues di Fabrizio Poggi

Sabato sera dalle ore 21 Fabrizio Poggi ed Enrico Polverari saranno ospiti di GMA. Associazione di Solidarietà internazionale impegnate in Etiopia e in Eritrea. La musica sarà la guida verso il tema del convegno del Meeting di GMA: la speranza. La serata, a ingresso libero (con green pass)e su offerta libera sarà dedicata al tema della speranza. La speranza che ha dato il ritmo al blues, di cui poggi e Polverari sono meravigliosi interpreti.

La musica è la sua vita, in particolare il blues. E‘ conosciuto e stimato a livello nazionale ed internazionale. Ha collaborato e suonato con artisti di un certo rilievo; per citarne un paio: The Band e Bob Dylan. Ha suonato nelle maggiori capitali europee e in grandi città come Londra e Parigi e nei maggiori festival europei. Numerosi i suoi tour negli Stati Uniti a partire dagli anni ’80. Il suo strumento per eccellenza è l’armonica, rigorosamente acustica, di cui ha anche scritto diversi libri. Affermato tra i big, ma tutti dicono che è una persona con i piedi per terra, vicino agli altri e disponibile, che sa ascoltare e condividere i momenti belli, ma anche brutti, della vita. Attraverso la sua musica riesce ad esprimere e trasmettere sensazioni piene, lascia gli ascoltatori immersi in una realtà quasi extraterrena con riflessioni e rivelazioni. Come dice lui stesso: “Il blues è nato per guarire.”

Informazioni e contatti

Web: https://www.gmagma.org.

