Dedicato alla musica veneziana del Seicento, a Borgoricco debutta il gruppo L’arte de’ Sonadori

Debutta in Veneto un nuovo gruppo musicale professionale, L’Arte de’ Sonadori, con un repertorio interamente dedicato alla musica veneziana del Seicento.

Kairos Vox APS di Castelfranco Veneto lancia una nuova formazione musicale specializzata nel repertorio barocco di area italiana e veneta. Il nuovo ensemble è chiamato L’arte de’ Sonadori, termine che si ispira alla omonima istituzione veneziana, fondata nel XV secolo, con lo scopo di riunire i musicisti della Serenissima in una forma di corporazione.

Il primo progetto musicale proposto si intitola Veni Etiam. Itinerario musicale nella Venezia del Seicento. Il pubblico si immedesimerà in un viandante del XVII secolo che, raggiunta Venezia, scoprirà l’importante mondo musicale in essa racchiuso e verrà catapultato in un vero e proprio viaggio tra calli, chiese e palazzi storici.

Il progetto è articolato in tre concerti in tre diverse province venete:

il primo avrà luogo nel Teatro Aldo Rossi di Borgoricco (PD), sabato 4 novembre alle ore 20.45;

il secondo si terrà nel pomeriggio (ore 16) di domenica 5 novembre presso la Chiesa di S. Maria Assunta di Marostica (VI)

e approderà infine al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto (TV), sabato 11 novembre alle ore 20.45.

L’ensemble sarà composto da tredici giovani tra strumentisti e cantanti professionisti, tutti specializzati nella prassi rinascimentale e barocca, guidati dalla direzione di Alberto Pelosin e accompagnati dalla voce narrante di Matteo Curto.

Tra i partner organizzativi figurano i comuni di Castelfranco Veneto e Borgoricco, e il Festival “Autunno musicale” di Marostica.

Info web

https://www.centroculturalealdorossi.it/evento/veni-etiam-itinerario-musicale-nella-venezia-del-seicento-sabato-4-novembre-2023/

Foto articolo da comunicato stampa