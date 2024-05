Concerto “D’Erbe e d’Eroi”, Sara Mazzarotto e Maria Iaiza a Villa Tretti-Brazzale di Campodoro

Si prepara una domenica di festa con musica di grande qualità grazie al progetto “Armonie Venete”, nato per sostenere e accompagnare verso la professione gli studenti, i neodiplomati dei Conservator i del Veneto e i giovani artisti locali. Il cartellone primaverile prosegue nel suo itinerario regionale “diffuso”, celebrando la Festa della Mamma.

Dopo l’elegante evento di sabato 11 presso Palazzo Cornoldi di Venezia (Riva degli Schiavoni, Castello 4142), in collaborazione col Circolo Unificato dell’Esercito di Venezia, con il concerto “Nordic Songs” a cura di Thora Einarsdottir, soprano, e Katarina Ström-Harg, pianoforte domenica 12 maggio, la festa continua a Villa Tretti-Brazzale di Campodoro ( Via Torrerossa 30, Campodoro, Padova), alle ore 18, con il programma “D’Erbe e d’Eroi” proposto dal duo femminile composto dalla violinista Sara Mazzarotto (alumna del Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova) e la pianista Maria Iaiza (alumna del Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste), giovani promettenti musiciste che nell’occasione riceveranno una borsa di studio da parte del Distretto Rotary 2060 (club di Abano Montegrotto, Venezia Castellana, Padova Est, Camposampiero, Riviera del Brenta). L’originale titolo racchiude una altrettanto originale selezione di brani, a firma di compositori classici tra illuminismo musicale e impressionismo, come Giuseppe Tartini, Claude Debussy e Maurice Ravel, e compositori d’oggi, quali Claudio Ambrosini e Salvatore Sciarrino. “D’Erbe e d’Eroi” (titolo che prende spunto dalla sonata tartiniana “Didone abbandonata” - abbandonata dall’eroe Enea, per l’appunto - e dalla composizione “L’Erbario Spontaneo Veneziano” del Leone d’oro alla Biennale Musica 2007 Ambrosini) si configura come un racconto libero in note che abbraccia i grandi temi della vita degli uomini, la natura e l’impegno per un futuro sostenibile. Il duo Mazzarotto-Iaiza nasce dall’interesse comune delle due musiciste per il repertorio novecentesco e contemporaneo. Determinanti per questa formazione sono stati gli incontri con Salvatore Accardo, Bruno Canino e lo stesso Claudio Ambrosini. Si ringrazia la famiglia Brazzale per l’ospitalità e il sostegno all’evento.

Il concerto è ad ingresso libero.

Il progetto “Armonie Venete”, con la direzione artistica di Cecilia Franchini, pianista e docente di Musica da Camera al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, si avvale del supporto logistico e organizzativo di un giovane team di musicisti e artisti, in collaborazione con l’Associazione Culturale Paolina Paulon, il Rotary Club e il Rotaract. Con il patrocinio del Conservatori o “Benedetto Marcello” di Venezia. Sponsor: Azienda Brazzale Stefano Boldrin di Mediolanum, Evotek, MGM, Zanta Pianoforti, Fioreria Ettore, Cantine Gregoletto.