Le travolgenti “notti” padovane nel nuovo singolo del cantautore Michele Cristoforetti live presso Legatoria 13

Dopo il successo del tour estivo, continuano i live nei teatri e nei club italiani. Prossime date a Padova il 29 Ottobre (Legatoria 13) ed il 6 novembre (Teatro CRC). “Notti” è il nuovo singolo del cantautore Michele Cristoforetti, la sua ultima uscita per la label Dream Records, brano che anticipa il tour nazionale, ma che rappresenta un omaggio alla città in cui si trova a vivere ormai da diversi anni, Padova, che è entrata nella sua pelle di uomo e di musicista.

«Notti è una canzone – racconta Michele Cristoforetti – che parte da lontano e si lega a Padova, città della cultura, della scienza, ma anche delle feste fino alle prime ore dell'alba tra le piazze in tutte le sue sfaccettature. È stata proprio questa magica città, dove da più di dieci anni vivo ad ispirarmi». Oltre l’ispirazione c'è un lavoro iniziato dal confronto fra Cristoforetti e Francesco Rudari, chitarrista della band dei Kascade ed un esplosivo arrangiamento di Daniele Matera, che ha portato il cantautore a trovare dei colori sonori che gli sono sempre piaciuti, ma dai quali si era allontanato ormai da qualche anno.

Travolgente il videoclip realizzato dal regista e videomaker trentino Max Bendinelli si lega alla vittoria di Michele Cristoforetti dell'edizione 2019 del concorso “Rock Time”.

Le immagini notturne coinvolgono oltre che Cristoforetti, anche l'attrice Sara Perruzzo e si legano anche ad un cavalcavia nel cuore di Padova: “E’ stata una notte – continua Cristoforetti – estenuante ed emozionante come traspare nel video, che ha una dimensione tra ironia e verità, tra follia e gente che "si fa il culo", tra locali esclusivi e locande dalle conoscenze impensabili. La bella città porta con sé anche la nomea di bellezza al femminile, quindi bisognava portare una presenza che la identificasse anche da questo aspetto e la scelta è caduta su Sara Perruzzo”. Nel team che si lega al lavoro su “Notti”, prodotto al Massive Art Milano, Francesco Coletti e Alberto Cutolo per la produzione audio, mentre il musicista Tiziano Contin, come comparsa nel clip e Daniele Calati per il coordinamento lavori e comunicazione social. Dopo il successo ottenuto nelle diverse tappe del suo tour estivo “Blake Summer tour” ora Michele Cristoforetti punta ad un autunno e ad un inverno ricco di live fra teatri, prestigiosi Live Club, ed una serata in apertura ad Omar Pedrini per Chico Forti, un calendario quindi già pieno di date per questo “NOTTI LIVE MUSIC TOUR”.

Web: https://michelecristoforetti.com/.

