Il concerto inaugurale della rassegna musicale "Cantiere all'opera"

L'Associazione culturale Cantiere all'Opera è lieta di annunciare il primo evento dopo il periodo di forzata inattività legata alle restrizioni: venerdì 4 giugno alle ore 21 sotto le stelle del Chiostro Barbarigo si terrà il Concerto Inaugurale della nostra IX Stagione. Protagonisti due artisti giovanissimi di assoluta e rara qualità: il violoncellista padovano Giacomo Furlanetto, una stella in ascesa che a soli 18 anni sta inanellando vittorie nei più prestigiosi Concorsi Internazionali, accompagnato al pianoforte dal padre Davide Furlanetto eseguirà alcuni tra i passi più famosi dalle Sonate di Beethoven, Chopin, Schumann, Paganini, Rachmaninov.

La suadente voce latina del soprano Carmen Buendia, nativa di Jaén in Spagna, si è distinta nell'ultima edizione delle Audizioni Internazionali di Cantiere all'Opera, ha già calcato i palcoscenici del Rossini Opera Festival di Pesaro e del Maggio Musicale Fiorentino; accompagnata al pianoforte dal Maestro Franco Massaro eseguirà arie le verdiane tra le più impervie da I Masnadieri, I due Foscari, Luisa Miller, La Traviata e dalla Semiramide di Rossini. Presenta la serata Alessandro Bertolotti.

I posti sono limitati secondo le norme di distanziamento, la prenotazione è obbligatoria al numero 331 1611301. Ingressoo: 10 euro, studenti 5 euro, gratuito per i soci.

Il concerto avrà inizio alle ore 21 con una durata di 80 minuti per permettere al pubblico di rientrare nel rispetto delle norme vigenti, per questo preghiamo la massima puntualità. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nel Teatro Barbarigo adiacente al Chiostro. Ampio parcheggio a disposizione del pubblico.

