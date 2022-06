Concerto di canzoni napoletane: "Napule's power"

Una nuova proposta musicale di qualità a Padova. La Promovies ha inserito nell’ambito della sua stagione estiva di eventi e di spettacoli di “Arena Romana Estate 2022” un particolare evento, il singolare ed appassionato CONCERTO DI CANZONI NAPOLETANE ed un Incontro con l’Autore. In programma domenica 26 giugno alle ore 21,30 al Giardino-Teatro di Palazzo Zuckermann, in Corso Garibaldi, 33 a Padova l’omaggio musicale dal titolo “Napule’s Power - movimento musicale italiano” nel cui ambito sono previsti inoltre l’Incontro con Renato Marengo che dialogherà con il pubblico e la Presentazione del Libro da poco presentato al Salone del Libro di Torino che racconta di come sia stata rinnovata e rivoluzionata la canzone napoletana e dei suoi protagonisti.

L’appuntamento è organizzato ed inserito nella rassegna estiva curata dalla Promovies in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova dedicato agli appassionati di musica italiana che non potranno perdersi l’evento per l’intensità delle esecuzioni previste e per scoprire o riscoprire la ricchezza di suoni e melodie della musica napoletana diventata famosa in tutto il mondo. Si inizia alle ore 21.30 con il Concerto di Canzoni Napoletane. Sul palco assoluti mattatori Giulio D'Agnello e Diego Guarino del Gruppo dei Mediterraneo che presenteranno le canzoni più belle di una vasta schiera di straordinari musicisti e cantanti che hanno caratterizzato rivoluzionato anche la nuova musica napoletana tra i quali Pino Daniele, Edoardo Bennato, Alan Sorrenti, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Roberto De Simone e Nuova Compagnia di Canto Popolare, Concetta e Peppe Barra, James Senese e Napoli Centrale, Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato e Musicanova, Teresa De Sio, fino ad arrivare a Peppe Servillo e gli Avion Travel, Daniele Sepe, i 99 Posse, gli Almamegretta e la nuova leva dei rapper come Clementino e Rocco Hunt.

Non mancherà nella scaletta dei brani un particolare omaggio a Renato Carosone. Il Concerto e il Libro che fedelmente lo accompagna, raccontano come un gruppo di musicisti straordinari ha creato un vero e proprio movimento e come questo movimento sia ancora oggi patrimonio non solo di Napoli ma di tutta Italia. L’evento offre l’occasione per la Presentazione del libro “Napule's Power” di Renato Marengo, giornalista, scrittore, autore televisivo e radiofonico, produttore discografico e artistico di alcuni tra i più noti protagonisti di questo movimento musicale ed uno dei più noti operatori culturali del settore musicale italiano, nonchè colui che ha coniato il termine Napule's Power. La storia che racconta Marengo parte dal 1971 e arriva fino ad oggi. Un percorso in cui i ricordi, le riflessioni, i riferimenti culturali, storici e politici vanno di pari passo alla storia musicale,alle canzoni,ai dischi e ai concerti.